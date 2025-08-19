https://crimea.ria.ru/20250819/kakie-shkoly-v-simferopole-pereydut-na-obuchenie-v-dve-smeny-1148842181.html
Какие школы в Симферополе перейдут на обучение в две смены
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Симферополю требуется не менее пяти новых школ, некоторые из имеющихся переполнены и перейдут на две смены в этом учебном году. Это следует из данных, которыми в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Симферополю требуется не менее пяти новых школ, некоторые из имеющихся переполнены и перейдут на две смены в этом учебном году. Это следует из данных, которыми в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделилась замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
По словам Сухиной, в этом учебном году, как и в прошлом, свои двери для симферопольских учеников откроют 48 школ. Новых пока нет: три учреждения пребывают на разных этапах строительства.
"На сегодняшний день строится школа на 500 мест в микрорайоне Новониколаевский. Также в микрорайоне Луговое идет строительство школы. И начаты работы по строительству по государственной программе школы в микрорайоне Марьино", – уточнила Сухина.
Сухина подчеркнула, что, хотя первоклашек в этом году будет меньше, чем в прошлом году, "школы переполнены детьми".
"Откроем в этом году 171 первый класс. На сегодняшний день в первые классы уже набрано 4 683 ребенка. И уже закончился набор и объявлены итоги набора в наши колледжи и училища. Высокий балл в этом году, поэтому ребята будут, наверное, подавать документы в 10 классы, так что контингент учащихся в городе увеличится", - рассказала Сухина.
По словам Сухиной, в некоторых школах количество учеников вдвое превышает проектную норму. В частности, это школа №44 в микрорайоне 7-й горбольницы, которая построена на 800 мест и где сегодня будет обучаться 1600 детей, отметила замглавы администрации столицы.
"И можем сказать, что требуется в этом микрорайоне еще одна школа. Школа №28 им. Беспалова она тоже перегружена. И микрорайон Крымская роза перегружен, там, где находится Симферопольская академическая гимназия. То есть Симферополю нужны еще 5-7 школ", – говорит Татьяна Сухина.
Из-за перенаполненности симферопольских школ некоторые из них в этом учебном году будут работать в две смены, сказала Сухина.
"Если в прошлом году работало 29 школ в две смены, в этом году будет 31 школа. Но не так много деток, которые будут обучаться во вторую смену. Это классы третьи и четвертые, и в ряде школ пятые и шестые", – резюмировала Сухина.
