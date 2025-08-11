https://crimea.ria.ru/20250811/v-shkoly-sevastopolya-v-novom-uchebnom-godu-poydut-okolo-51-tysyachi-detey-1148651666.html

В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей

В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей - РИА Новости Крым, 11.08.2025

В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей

В новом учебном году школы Севастополя примут 51 тысячу детей, а детские сады – около 21 тысячи. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам

СИМФЕРОПОЛЬ 11 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы Севастополя примут 51 тысячу детей, а детские сады – около 21 тысячи. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства Севастополя.Для проверки городских школ, детских садов и других образовательных учреждений были сформированы шесть приемочных комиссий. Они начали работать в июле, проверки продлятся до 14 августа.Особое внимание уделяют соблюдению требований санитарных правил, готовности учебных классов к занятиям, вопросам безопасности и пожарной защищенности. С этого года введены новые требования к ответственным лицам — теперь они обязаны пройти курс обучения по специальной программе. Также комиссия тщательно проверяет исправность систем комплексной безопасности, состояние укрытий, действия персонала при воздушной тревоге и готовность частных охранных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

