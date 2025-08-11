https://crimea.ria.ru/20250811/v-shkoly-sevastopolya-v-novom-uchebnom-godu-poydut-okolo-51-tysyachi-detey-1148651666.html
В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей
В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей
В новом учебном году школы Севастополя примут 51 тысячу детей, а детские сады – около 21 тысячи. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам
СИМФЕРОПОЛЬ 11 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы Севастополя примут 51 тысячу детей, а детские сады – около 21 тысячи. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства Севастополя.Для проверки городских школ, детских садов и других образовательных учреждений были сформированы шесть приемочных комиссий. Они начали работать в июле, проверки продлятся до 14 августа.Особое внимание уделяют соблюдению требований санитарных правил, готовности учебных классов к занятиям, вопросам безопасности и пожарной защищенности. С этого года введены новые требования к ответственным лицам — теперь они обязаны пройти курс обучения по специальной программе. Также комиссия тщательно проверяет исправность систем комплексной безопасности, состояние укрытий, действия персонала при воздушной тревоге и готовность частных охранных организаций.
СИМФЕРОПОЛЬ 11 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы Севастополя примут 51 тысячу детей, а детские сады – около 21 тысячи. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства Севастополя.
"Мы ожидаем, что в новом учебном году в детские сады Севастополя придет около 21 тысячи детей, в школы — порядка 51 тысячи учеников, а в систему среднего профессионального образования — около 10,5 тысяч студентов. Приемная кампания в первые классы продлится до 5 сентября, уже подано 4,8 тысячи заявлений", - говорится в сообщении.
Для проверки городских школ, детских садов и других образовательных учреждений были сформированы шесть приемочных комиссий. Они начали работать в июле, проверки продлятся до 14 августа.
"Всего в этом году обследуется 168 государственных и частных образовательных учреждений, на сегодня более половины из них — проверены и соответствуют установленным нормам. Особый контроль — за школами, завершившими капитальный ремонт: это школы № 9, 13, 41 и гимназия № 10", - сказал Развожаев.
Особое внимание уделяют соблюдению требований санитарных правил, готовности учебных классов к занятиям, вопросам безопасности и пожарной защищенности. С этого года введены новые требования к ответственным лицам — теперь они обязаны пройти курс обучения по специальной программе. Также комиссия тщательно проверяет исправность систем комплексной безопасности, состояние укрытий, действия персонала при воздушной тревоге и готовность частных охранных организаций.
