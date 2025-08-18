Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России перед началом учебного года проверят стоимость школьных наборов. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, информацию, в частности, принимают от родителей школьников на "Госуслугах".Уточняется, что обратную связь по поводу стоимость школьных наборов профильные ведомства ожидают и от родителей учащихся.Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены 10 новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.
россия, образование в россии, школьный базар, школа, фас (федеральная антимонопольная служба), дмитрий чернышенко, правительство россии
11:38 18.08.2025 (обновлено: 11:39 18.08.2025)
 
© Администрация СимферополяШкольная ярмарка в Симферополе
Школьная ярмарка в Симферополе
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России перед началом учебного года проверят стоимость школьных наборов. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, информацию, в частности, принимают от родителей школьников на "Госуслугах".

"К работе (по контролю стоимости школьных наборов в преддверии начала учебного года – ред.) подключены Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг", – цитирует пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Уточняется, что обратную связь по поводу стоимость школьных наборов профильные ведомства ожидают и от родителей учащихся.
"С помощью Минцифры организован процесс получения обратной связи от родителей через портал госуслуг", – проинформировали в Кабмине.
Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены 10 новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.
РоссияОбразование в РоссииШкольный базарШколаФАС (Федеральная антимонопольная служба)Дмитрий ЧернышенкоПравительство России
 
Лента новостейМолния