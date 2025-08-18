https://crimea.ria.ru/20250818/roditeli-shkolnikov-v-rf-smogut-pozhalovatsya-na-tsenu-shkolnykh-naborov-1148803865.html

Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов

Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России перед началом учебного года проверят стоимость школьных наборов. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, информацию, в частности, принимают от родителей школьников на "Госуслугах".Уточняется, что обратную связь по поводу стоимость школьных наборов профильные ведомства ожидают и от родителей учащихся.Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены 10 новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видеоГотовимся к школе - покупаем качественноеКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

