https://crimea.ria.ru/20250818/roditeli-shkolnikov-v-rf-smogut-pozhalovatsya-na-tsenu-shkolnykh-naborov-1148803865.html
Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
В России перед началом учебного года проверят стоимость школьных наборов. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко,... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T11:38
2025-08-18T11:38
2025-08-18T11:39
россия
образование в россии
школьный базар
школа
фас (федеральная антимонопольная служба)
дмитрий чернышенко
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148402468_0:11:1751:995_1920x0_80_0_0_e488f41c502f6edb096433095d5ae334.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России перед началом учебного года проверят стоимость школьных наборов. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, информацию, в частности, принимают от родителей школьников на "Госуслугах".Уточняется, что обратную связь по поводу стоимость школьных наборов профильные ведомства ожидают и от родителей учащихся.Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова. По ее словам, школ в Крыму хватает. За 10 лет построены 10 новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируется построить еще 12 школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видеоГотовимся к школе - покупаем качественноеКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148402468_205:0:1545:1005_1920x0_80_0_0_a2de046e13b407653c1877113be64058.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование в россии, школьный базар, школа, фас (федеральная антимонопольная служба), дмитрий чернышенко, правительство россии
Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
В России проверят стоимость школьных наборов – Чернышенко
11:38 18.08.2025 (обновлено: 11:39 18.08.2025)