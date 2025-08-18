Крымский мост сейчас – в очереди стоять пять часов
Крымский мост сейчас - в многокилометровой очереди со стороны Тамани стоят 2015 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи очередь насчитывает 2015 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2015 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 610 авто, время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник на Крымском мосту стояли около 1800 машин со стороны Кубани и 347 со стороны Керчи.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.
Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.
