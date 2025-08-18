Крымский мост – проезда ждут более 2000 автомобилей с двух сторон
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 3,5 раз за час
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 3,5 раза за час, проезда к пунктам досмотра ждут более двух тысяч автомобилей с двух сторон. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 347 транспортных средства. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Часом ранее проезда с этой стороны транспортного перехода ждали 98 машин.
Со стороны Тамани очередь за час выросла с 1403 до 1797 автомобилей.
"Время ожидания составляет около четырех часов", – уточняется в канале оперативной информации.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16 часов. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.
Добраться в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой инфраструктурой.
