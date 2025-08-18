https://crimea.ria.ru/20250818/galereya-iskusstv-i-teatr-na-myse-khrustalnom--kogda-dostroyat-obekty-1148811065.html

Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

культура

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российскую галерею искусств на мысе Хрустальном в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем. Об этом в понедельник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой.Губернатор отметил уникальность элементов здания. В частности – купола, состоящего из 264 стеклопакетов, вес каждого их которых составляет тонну, а также не имеющего аналогов в России статического и динамического внутреннего музейного освещения, настройка которого заняла около года, и купольного кинозала с экраном в форме полусферы и семиуровневым подиумом для зрителей.Главной задачей, по его словам, остается соблюдение сроков строительства культурного комплекса и контроль хода работ на всех уровнях.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемПутин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах

севастополь

