Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты
Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты
Российскую галерею искусств на мысе Хрустальном в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем.
2025-08-18T15:38
2025-08-18T15:38
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
культура
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148811337_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_89deb376a0690e395f27d9ad65a200cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российскую галерею искусств на мысе Хрустальном в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем. Об этом в понедельник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой.Губернатор отметил уникальность элементов здания. В частности – купола, состоящего из 264 стеклопакетов, вес каждого их которых составляет тонну, а также не имеющего аналогов в России статического и динамического внутреннего музейного освещения, настройка которого заняла около года, и купольного кинозала с экраном в форме полусферы и семиуровневым подиумом для зрителей.Главной задачей, по его словам, остается соблюдение сроков строительства культурного комплекса и контроль хода работ на всех уровнях.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемПутин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах
севастополь
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, культура, общество
Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты

Развожаев навал сроки открытия галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе

15:38 18.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российскую галерею искусств на мысе Хрустальном в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем. Об этом в понедельник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой.

"В здании галереи работы подходят к концу. Здесь расположится крупнейший художественный музей на юге России, центр изучения изобразительного искусства, центр реставрации, центр образования и творчества. Российская галерея искусств откроется в этом году: первый выставочный проект запланирован на декабрь", – заявил Развожаев.

Губернатор отметил уникальность элементов здания. В частности – купола, состоящего из 264 стеклопакетов, вес каждого их которых составляет тонну, а также не имеющего аналогов в России статического и динамического внутреннего музейного освещения, настройка которого заняла около года, и купольного кинозала с экраном в форме полусферы и семиуровневым подиумом для зрителей.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
"Затем посмотрели стройплощадку театра оперы и балета. Монолит здания полностью завершен, установлены основные металлоконструкции кровли, консоли и пояса, козырька центрального входа. Идет монтаж инженерных сетей, стоечной ригельной системы витражной конструкции, кладка стен и перегородок, отделочные работы. Строительство театра закончится в следующем году", – сообщил Развожаев сроки окончания работ по второму объекту.
Главной задачей, по его словам, остается соблюдение сроков строительства культурного комплекса и контроль хода работ на всех уровнях.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольКультураОбщество
 
