Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство галереи искусств и театра оперы и балета в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российскую галерею искусств на мысе Хрустальном в Севастополе достроят в этом году, а театр оперы и балета – в следующем. Об этом в понедельник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев по итогам визита на объекты министра культуры России Ольги Любимовой.
"В здании галереи работы подходят к концу. Здесь расположится крупнейший художественный музей на юге России, центр изучения изобразительного искусства, центр реставрации, центр образования и творчества. Российская галерея искусств откроется в этом году: первый выставочный проект запланирован на декабрь", – заявил Развожаев.
Губернатор отметил уникальность элементов здания. В частности – купола, состоящего из 264 стеклопакетов, вес каждого их которых составляет тонну, а также не имеющего аналогов в России статического и динамического внутреннего музейного освещения, настройка которого заняла около года, и купольного кинозала с экраном в форме полусферы и семиуровневым подиумом для зрителей.
"Затем посмотрели стройплощадку театра оперы и балета. Монолит здания полностью завершен, установлены основные металлоконструкции кровли, консоли и пояса, козырька центрального входа. Идет монтаж инженерных сетей, стоечной ригельной системы витражной конструкции, кладка стен и перегородок, отделочные работы. Строительство театра закончится в следующем году", – сообщил Развожаев сроки окончания работ по второму объекту.
Главной задачей, по его словам, остается соблюдение сроков строительства культурного комплекса и контроль хода работ на всех уровнях.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
