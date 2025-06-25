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Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах
Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах
Затягивать сроки строительства культурно-образовательных кластеров, которые сейчас возводятся в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке, нельзя. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T16:00
2025-06-25T16:00
владимир путин (политик)
россия
культура
новости
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кемерово
владивосток
зарплата
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Затягивать сроки строительства культурно-образовательных кластеров, которые сейчас возводятся в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке, нельзя. Об этом в ходе совещания о создании культурно-образовательных кластеров сообщил президент России Владимир Путин.Всего, по словам российского лидера, в настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов. Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов, культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению.Президент подчеркнул высокий запрос граждан на интересные культурные мероприятия и развитие своих творческих способностей и назвал культурно-образовательные кластеры одним из магистральных направлений. Он отметил, что нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов, в том числе это касается оплаты труда и обеспечения жильем. Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе, доложил ранее в ходе совещания с президентом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Не смотря на это, по его словам, культурный кластер в Севастополе будет готов в следующем году.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе"Здесь начинается будущее" – Развожаев о Российской галерее искусствТочка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, культура, новости, севастополь, кемерово, владивосток, зарплата, общество, новости
Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах

Путин поручил обеспечить жильем и достойной зарплатой работников культурных кластеров

16:00 25.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов
Президент Владимир Путин провел совещание по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Затягивать сроки строительства культурно-образовательных кластеров, которые сейчас возводятся в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке, нельзя. Об этом в ходе совещания о создании культурно-образовательных кластеров сообщил президент России Владимир Путин.
"Каждый из них (культурно-образовательных кластеров - ред.) обладает своей уникальной архитектурой, что будет подчеркивать самобытный облик каждого из городов. Понятно, что и темпы разные. Вместе с тем, все это не может быть причиной для бесконечного затягивания сроков сдачи объектов", - сказал президент.
Всего, по словам российского лидера, в настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов. Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов, культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению.
Президент подчеркнул высокий запрос граждан на интересные культурные мероприятия и развитие своих творческих способностей и назвал культурно-образовательные кластеры одним из магистральных направлений. Он отметил, что нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов, в том числе это касается оплаты труда и обеспечения жильем.
"Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильем и так далее", - сказал глава государства.
Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе, доложил ранее в ходе совещания с президентом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Не смотря на это, по его словам, культурный кластер в Севастополе будет готов в следующем году.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
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Владимир Путин (политик)РоссияКультураНовостиСевастопольКемеровоВладивостокЗарплатаОбществоНовости
 
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