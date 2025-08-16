Рейтинг@Mail.ru
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым
Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Новости
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым

09:15 16.08.2025 (обновлено: 09:30 16.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Чукотского автономного округа В. Кузнецовым
Президент Владимир Путин встретился с главой Чукотского автономного округа В. Кузнецовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.
"Владислав Гариевич, добрый день, рад вас видеть, как дела? С чего хотели бы начать?" - обратился к губернатору в начале встречи Путин.
Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
