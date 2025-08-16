https://crimea.ria.ru/20250816/putin-v-anadyre-vstretilsya-s-gubernatorom-chukotki-vladislavom-kuznetsovym-1148766972.html
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым
2025-08-16T09:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
