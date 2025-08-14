https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa---v-chem-glavnaya-intriga-1148719873.html

Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига

Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T18:45

2025-08-14T17:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы перехитрить оппонентов президента США на Западе, при этом договорившись об всем, о чем оба считают необходимым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, в словах Дональда Трампа присутствует логика, поэтому президенту России Владимиру Путину "переигрывать его не надо".Также президент США понимает, что в случае эскалации конфликта на Украине целями ударов могут быть не только центры принятия решений в Европе, но и в самих Штатах, полагает политолог. Поэтому Трамп был заинтересован в скорейшем снятии напряжения в данном вопросе, и именно президент США инициировал встречу с президентом РФ на Аляске, считает эксперт."Сверхзадача Трампа – увернуться, и он хочет "прокачать", насколько Путин действительно готов к эскалации, потому что остальное можно было обсудить на уровне Уиткоффа и так далее. Это самое главное, что Трампа беспокоит, чего опасаются Соединенные Штаты. И мы тоже, кстати. Нам тоже не хочется ядерной войны, она никому не нужна", – сказал Шипилин.Эскалация конфликта не нужна никому, за исключением ястребов на Западе, сторонников войны, которые есть как в Европе, так и в США, в среде которых "сам факт этой встречи вызвал переполох", добавил эксперт. Они уже пытаются нивелировать ее последствия и оказывают на президента Америки беспрецедентное давление, которому сопротивляться очень трудно, сказал политолог. И руководство России это хорошо понимает, подчеркнул он.Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что главная интрига предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги."На завтрашней встрече Путин и Трамп должны каким-то образом перехитрить deep state пресловутый, набивший оскомину, глубинное государство американское. И Европу. Очень любопытно, до чего лидеры договорятся и что они скажут на пресс-конференции", – подытожил он.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи "Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа

2025

Новости

