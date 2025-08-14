Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa---v-chem-glavnaya-intriga-1148719873.html
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T18:45
2025-08-14T17:34
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
политика
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
россия
аляска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148720267_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_687d8353d22b83d9986234b2effb60bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы перехитрить оппонентов президента США на Западе, при этом договорившись об всем, о чем оба считают необходимым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, в словах Дональда Трампа присутствует логика, поэтому президенту России Владимиру Путину "переигрывать его не надо".Также президент США понимает, что в случае эскалации конфликта на Украине целями ударов могут быть не только центры принятия решений в Европе, но и в самих Штатах, полагает политолог. Поэтому Трамп был заинтересован в скорейшем снятии напряжения в данном вопросе, и именно президент США инициировал встречу с президентом РФ на Аляске, считает эксперт."Сверхзадача Трампа – увернуться, и он хочет "прокачать", насколько Путин действительно готов к эскалации, потому что остальное можно было обсудить на уровне Уиткоффа и так далее. Это самое главное, что Трампа беспокоит, чего опасаются Соединенные Штаты. И мы тоже, кстати. Нам тоже не хочется ядерной войны, она никому не нужна", – сказал Шипилин.Эскалация конфликта не нужна никому, за исключением ястребов на Западе, сторонников войны, которые есть как в Европе, так и в США, в среде которых "сам факт этой встречи вызвал переполох", добавил эксперт. Они уже пытаются нивелировать ее последствия и оказывают на президента Америки беспрецедентное давление, которому сопротивляться очень трудно, сказал политолог. И руководство России это хорошо понимает, подчеркнул он.Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что главная интрига предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги."На завтрашней встрече Путин и Трамп должны каким-то образом перехитрить deep state пресловутый, набивший оскомину, глубинное государство американское. И Европу. Очень любопытно, до чего лидеры договорятся и что они скажут на пресс-конференции", – подытожил он.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи "Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
сша
россия
аляска
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148720267_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3fff9223d1f28bd6620e2a230bbc1f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, мнения, политика, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, аляска
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига

Путин и Трамп должны перехитрить "глубинное государство" - мнение

18:45 14.08.2025
 
© gettyimages.com Pier Marco TaccaПлакат с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Милане
Плакат с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Милане - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© gettyimages.com Pier Marco Tacca
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы перехитрить оппонентов президента США на Западе, при этом договорившись об всем, о чем оба считают необходимым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
По его словам, в словах Дональда Трампа присутствует логика, поэтому президенту России Владимиру Путину "переигрывать его не надо".
"Трамп прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась Россия. Он еще год назад сказал, что война началась из-за того, что Байден объявил, что Украина будет в НАТО... Трамп прекрасно знает, что это для Путина является красной линией", – сказал Шипилин.
Также президент США понимает, что в случае эскалации конфликта на Украине целями ударов могут быть не только центры принятия решений в Европе, но и в самих Штатах, полагает политолог. Поэтому Трамп был заинтересован в скорейшем снятии напряжения в данном вопросе, и именно президент США инициировал встречу с президентом РФ на Аляске, считает эксперт.
"Сверхзадача Трампа – увернуться, и он хочет "прокачать", насколько Путин действительно готов к эскалации, потому что остальное можно было обсудить на уровне Уиткоффа и так далее. Это самое главное, что Трампа беспокоит, чего опасаются Соединенные Штаты. И мы тоже, кстати. Нам тоже не хочется ядерной войны, она никому не нужна", – сказал Шипилин.
Эскалация конфликта не нужна никому, за исключением ястребов на Западе, сторонников войны, которые есть как в Европе, так и в США, в среде которых "сам факт этой встречи вызвал переполох", добавил эксперт. Они уже пытаются нивелировать ее последствия и оказывают на президента Америки беспрецедентное давление, которому сопротивляться очень трудно, сказал политолог. И руководство России это хорошо понимает, подчеркнул он.
"В Кремле понимают, в каких условиях Трамп находится. Он явно не хочет повторения того, что было. Все эти импичменты, расследования, следствия бесконечные. Поэтому, конечно, он будет стараться применять жесткую риторику. Все этого ждут. Другой вопрос, какой смысл он будет вкладывать в эту риторику. Одно дело, что он говорит для своих врагов, а другое, что за этим последует", – сказал Шипилин.
Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что главная интрига предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги.
"На завтрашней встрече Путин и Трамп должны каким-то образом перехитрить deep state пресловутый, набивший оскомину, глубинное государство американское. И Европу. Очень любопытно, до чего лидеры договорятся и что они скажут на пресс-конференции", – подытожил он.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
 
Радио "Спутник в Крыму"Павел ШипилинМненияПолитикаВладимир Путин (политик)Дональд ТрампСШАРоссияАляска
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:25Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
20:02Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда
19:58ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
19:37В Крыму усыхают гиперсоленые озера
19:02Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге
18:45Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
17:56В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам
17:48В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
17:40Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
17:29Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
17:03В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
16:51Больше 20 улиц Симферополя остались без света
16:43Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу
16:23В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
15:4239 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
15:16Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
15:05Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
14:57Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
Лента новостейМолния