https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa---v-chem-glavnaya-intriga-1148719873.html
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T18:45
2025-08-14T18:45
2025-08-14T17:34
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
политика
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
россия
аляска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148720267_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_687d8353d22b83d9986234b2effb60bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы перехитрить оппонентов президента США на Западе, при этом договорившись об всем, о чем оба считают необходимым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, в словах Дональда Трампа присутствует логика, поэтому президенту России Владимиру Путину "переигрывать его не надо".Также президент США понимает, что в случае эскалации конфликта на Украине целями ударов могут быть не только центры принятия решений в Европе, но и в самих Штатах, полагает политолог. Поэтому Трамп был заинтересован в скорейшем снятии напряжения в данном вопросе, и именно президент США инициировал встречу с президентом РФ на Аляске, считает эксперт."Сверхзадача Трампа – увернуться, и он хочет "прокачать", насколько Путин действительно готов к эскалации, потому что остальное можно было обсудить на уровне Уиткоффа и так далее. Это самое главное, что Трампа беспокоит, чего опасаются Соединенные Штаты. И мы тоже, кстати. Нам тоже не хочется ядерной войны, она никому не нужна", – сказал Шипилин.Эскалация конфликта не нужна никому, за исключением ястребов на Западе, сторонников войны, которые есть как в Европе, так и в США, в среде которых "сам факт этой встречи вызвал переполох", добавил эксперт. Они уже пытаются нивелировать ее последствия и оказывают на президента Америки беспрецедентное давление, которому сопротивляться очень трудно, сказал политолог. И руководство России это хорошо понимает, подчеркнул он.Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что главная интрига предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги."На завтрашней встрече Путин и Трамп должны каким-то образом перехитрить deep state пресловутый, набивший оскомину, глубинное государство американское. И Европу. Очень любопытно, до чего лидеры договорятся и что они скажут на пресс-конференции", – подытожил он.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи "Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
сша
россия
аляска
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148720267_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3fff9223d1f28bd6620e2a230bbc1f35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел шипилин, мнения, политика, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, аляска
Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
Путин и Трамп должны перехитрить "глубинное государство" - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым.
Главная интрига предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги, чтобы перехитрить оппонентов президента США на Западе, при этом договорившись об всем, о чем оба считают необходимым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По его словам, в словах Дональда Трампа присутствует логика, поэтому президенту России Владимиру Путину "переигрывать его не надо".
"Трамп прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась Россия. Он еще год назад сказал, что война началась из-за того, что Байден объявил, что Украина будет в НАТО... Трамп прекрасно знает, что это для Путина является красной линией", – сказал Шипилин.
Также президент США понимает, что в случае эскалации конфликта на Украине целями ударов могут быть не только центры принятия решений в Европе, но и в самих Штатах, полагает политолог. Поэтому Трамп был заинтересован в скорейшем снятии напряжения в данном вопросе, и именно президент США инициировал встречу с президентом РФ на Аляске, считает эксперт.
"Сверхзадача Трампа – увернуться, и он хочет "прокачать", насколько Путин действительно готов к эскалации, потому что остальное можно было обсудить на уровне Уиткоффа и так далее. Это самое главное, что Трампа беспокоит, чего опасаются Соединенные Штаты. И мы тоже, кстати. Нам тоже не хочется ядерной войны, она никому не нужна", – сказал Шипилин.
Эскалация конфликта не нужна никому, за исключением ястребов на Западе, сторонников войны, которые есть как в Европе, так и в США, в среде которых "сам факт этой встречи вызвал переполох", добавил эксперт. Они уже пытаются нивелировать ее последствия и оказывают на президента Америки беспрецедентное давление, которому сопротивляться очень трудно, сказал политолог. И руководство России это хорошо понимает, подчеркнул он.
"В Кремле понимают, в каких условиях Трамп находится. Он явно не хочет повторения того, что было. Все эти импичменты, расследования, следствия бесконечные. Поэтому, конечно, он будет стараться применять жесткую риторику. Все этого ждут. Другой вопрос, какой смысл он будет вкладывать в эту риторику. Одно дело, что он говорит для своих врагов, а другое, что за этим последует", – сказал Шипилин.
Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что главная интрига предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, как они публично представят ее итоги.
"На завтрашней встрече Путин и Трамп должны каким-то образом перехитрить deep state пресловутый, набивший оскомину, глубинное государство американское. И Европу. Очень любопытно, до чего лидеры договорятся и что они скажут на пресс-конференции", – подытожил он.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже
. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: