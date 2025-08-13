https://crimea.ria.ru/20250813/v-krymu-nazvali-sposob-spasti-zapovednuyu-step-1148699226.html

В Крыму назвали способ спасти заповедную степь

В Крыму назвали способ спасти заповедную степь

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые предлагают частично пересмотреть закон об особо охраняемых природных территориях в степных зонах и разрешить выпас животных для улучшения экологической ситуации. Такое предложение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени В. И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов.Эколог пояснил, что прореживание этой сухой растительности является одним из способов омоложения степей. Такая проблема, по его словам, затронула степные заповедники, где скот не выпасают.Ранее заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов призвал охранять крымские степи на законодательном уровне. По его словам, около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученыеВ Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – экспертКарбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего

