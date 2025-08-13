Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
Крымские ученые предлагают частично пересмотреть закон об особо охраняемых природных территориях в степных зонах и разрешить выпас животных для улучшения... РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120886933_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c3726200af46a7542c9d0744f80f4f16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые предлагают частично пересмотреть закон об особо охраняемых природных территориях в степных зонах и разрешить выпас животных для улучшения экологической ситуации. Такое предложение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени В. И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов.Эколог пояснил, что прореживание этой сухой растительности является одним из способов омоложения степей. Такая проблема, по его словам, затронула степные заповедники, где скот не выпасают.Ранее заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов призвал охранять крымские степи на законодательном уровне. По его словам, около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученыеВ Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – экспертКарбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь

Заповедную степь в Крыму экологи предлагают спасать выпасом скота

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Крымские ученые предлагают частично пересмотреть закон об особо охраняемых природных территориях в степных зонах и разрешить выпас животных для улучшения экологической ситуации. Такое предложение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени В. И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов.
"Есть такое понятие как степной войлок, это отмершие части травянистых растений. Если степная растительность не стравливается в результате умеренного выпаса, то этот войлок создает подушку, которая в дальнейшем ограничивает вегетацию некоторых видов и в целом способствует уменьшению разнообразия", - объяснил он.
Эколог пояснил, что прореживание этой сухой растительности является одним из способов омоложения степей. Такая проблема, по его словам, затронула степные заповедники, где скот не выпасают.
"В Тарханкутском природном парке раньше даже делали проект по обоснованию лимитов по выпасу. Было бы еще лучше, если бы там была произведена экспериментальная интродукция сайгаков и куланов на всей территории парка", - добавил эколог.
Ранее заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов призвал охранять крымские степи на законодательном уровне. По его словам, около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось.
