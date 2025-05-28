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Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего

Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего

На полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T20:48

2025-05-28T20:48

2025-05-28T20:48

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карадаг

карадагский природный заповедник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла.Тема, связанная с карбоновыми полигонами, возникает на фоне того, что сейчас на Земле наблюдается глобальное потепление климата, поэтому климатическая повестка является международной, мировой, в которую включилась и Российская Федерация, обозначила гость студии.По ее словам, в Крыму необходимость создания карбонового полигона обусловлена особенностью региона. Полуостров ставит перед собой задачу быть регионом экологического благополучия, поэтому мониторинг и знание об объемах поступления и поглощения лесными ландшафтами углекислого газа — это важно, добавила Бобра."На так называемых карбоновых полигонах отрабатываются методики расчета и моделирования, прогнозирования поступления углекислого раза в атмосферный воздух и его поглощение естественными ландшафтами, прежде всего лесными, сельскохозяйственными ландшафтами и специально созданными посадками определенных растений, которые получили название карбоновые фермы", – обратила внимание эколог.Частью карбонового полигона на территории Карадагского заповедника могут являться не только сухопутные, горнолесные территории, но и водные, морские территории. Для Крыма естественными карбоновыми полигонами выступают горы, леса, особо охраняемые природные территории, которые включены в ООПТ, добавила она.По ее словам, система карбоновых полигонов в России создается в разных субъектах страны, на сегодняшний день действующих полигонов уже 19, а в перспективе их количество будет увеличено до 80. "Это некая мониторинговая сетка за поступлением и поглощением углекислого газа на территории Российской Федерации, и Крым является одним из таких "представительных регионов", – пояснила специалист.В ноябре прошлого года в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата уже шла речь о создании в России карбоновых полигонов для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса.Карбоновый полигон – это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы.На полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферойУченые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климатаКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, татьяна бобра, новости крыма, природа, карадаг, карадагский природный заповедник