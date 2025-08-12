https://crimea.ria.ru/20250812/vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske-kto-i-kak-pytaetsya-ee-sorvat-1148644524.html
Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
Обиженная Европа, и прежде всего глобалистские силы в Великобритании, раскачивают информационное пространство противоречивыми вбросами перед встречей... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Обиженная Европа, и прежде всего глобалистские силы в Великобритании, раскачивают информационное пространство противоречивыми вбросами перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы не дать ей состояться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, информация о том, что после нескольких челночных визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву для встречи президентов России и США оказалось все готово, стала сенсацией для многих и настоящим шоком – для Европы.При этом именно Европа не желает окончания конфликта на Украине, так как те, кто хотел нажиться на нем, еще не получили дивидендов, на которые рассчитывали, считает Шатров."Они еще разорены и хотят восстановить свои возможности, а им пока предписано дальше разоряться. Они как старуха с разбитым корытом остаются и хотят найти выход из этой ситуации, поэтому не готовы прекращать конфликт", – отметил он.Есть и те, кто попал в западню и под влиянием инерции конфликта теперь невольно вынужден его поддерживать, добавил он. Но есть и такие силы, которые сознательно готовы делать это, причем любой ценой, подчеркнул Шатров.С момента объявления места встречи лидеров России и США прошло два дня, а таких вбросов уже немало, и их число растет, заметил он.Так, информационное пространство успели раскачать сведениями о том, что Трамп якобы навязывает Путину до переговоров с ним встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским."И заявлялось, что Путин не будет встречаться с Зеленским, а значит, зачем с Трампом-то встречаться, ведь тот хотел встречи с Зеленским. Это бред, но он на полном серьезе подавался. То есть информационную повестку шатают туда-сюда", – отметил Шатров.Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с ПутинымТакой же искусственной природы и диссонанс по вопросу поставок Киеву вооружений: вице-президент США Джей Ди Вэнс говорит о том, что "Трамп хочет покончить с финансированием конфликта на Украине, а глава НАТО Марк Рютте заявляет, что будут помогать, имеется в виду, что и Соединенные Штаты тоже", добавил Шатров.Подобного рода противоречивые вбросы рассчитаны даже не столько на общество по обе стороны океана, сколько на самого Трампа, который читает прессу, при этом, по мнению многих его оппонентов, имеет нестабильный характер, а значит, способен и отказаться от встречи с Путиным под влиянием эмоций, сказал политолог."И огромные медиакомпании сейчас, медиахолдинги мировые работают сейчас против того, чтобы эта встреча состоялась. Все вбросы направлены на то, чтобы сорвать переговоры. Я другой цели не вижу", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – Вэнс Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
Обиженная Европа пытается сорвать переговоры Путина и Трампа на Аляске – политолог
08:02 12.08.2025 (обновлено: 08:40 12.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым.
Обиженная Европа, и прежде всего глобалистские силы в Великобритании, раскачивают информационное пространство противоречивыми вбросами перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы не дать ей состояться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам эксперта, информация о том, что после нескольких челночных визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву для встречи президентов России и США оказалось все готово, стала сенсацией для многих и настоящим шоком – для Европы.
"Это было большим откровением для западных партнеров США. Похоже, Трамп не всегда и не особо с ними делился. И это для них было оскорблением. Они в очередной раз оказались отодвинуты от процесса. Трамп не позвонил прежде всем и не сказал: "Я буду с Путиным", а сообщил постфактум. Поэтому европейцы очень сильно обижены", – сказал Шатров.
При этом именно Европа не желает окончания конфликта на Украине, так как те, кто хотел нажиться на нем, еще не получили дивидендов, на которые рассчитывали, считает Шатров.
"Они еще разорены и хотят восстановить свои возможности, а им пока предписано дальше разоряться. Они как старуха с разбитым корытом остаются и хотят найти выход из этой ситуации, поэтому не готовы прекращать конфликт", – отметил он.
Есть и те, кто попал в западню и под влиянием инерции конфликта теперь невольно вынужден его поддерживать, добавил он. Но есть и такие силы, которые сознательно готовы делать это, причем любой ценой, подчеркнул Шатров.
"Это те, кто до сих пор рассчитывает на ослабление России. Это глобалистские силы, которые сконцентрированы в той же Великобритании. Они, конечно, весьма осознанно подходят к продолжению войны и будут всю эту неделю всячески мешать встрече различного рода информационными вбросами", – сказал Шатров.
С момента объявления места встречи лидеров России и США
прошло два дня, а таких вбросов уже немало, и их число растет, заметил он.
Так, информационное пространство успели раскачать сведениями о том, что Трамп якобы навязывает Путину до переговоров с ним встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"И заявлялось, что Путин не будет встречаться с Зеленским, а значит, зачем с Трампом-то встречаться, ведь тот хотел встречи с Зеленским. Это бред, но он на полном серьезе подавался. То есть информационную повестку шатают туда-сюда", – отметил Шатров.
Такой же искусственной природы и диссонанс по вопросу поставок Киеву вооружений: вице-президент США Джей Ди Вэнс говорит о том, что "Трамп хочет покончить с финансированием конфликта на Украине, а глава НАТО Марк Рютте заявляет, что будут помогать, имеется в виду, что и Соединенные Штаты тоже", добавил Шатров.
Подобного рода противоречивые вбросы рассчитаны даже не столько на общество по обе стороны океана, сколько на самого Трампа, который читает прессу, при этом, по мнению многих его оппонентов, имеет нестабильный характер, а значит, способен и отказаться от встречи с Путиным под влиянием эмоций, сказал политолог.
"Кажется, что Трамп человек настроения. Хотя, я думаю, что он просто хорошо в эту игру играет. Но он играет. И многие считают, что он принимает решения в зависимости от того, с какой ноги встал. Поэтому даже на это расчет делается", - сказал Шатров.
"И огромные медиакомпании сейчас, медиахолдинги мировые работают сейчас против того, чтобы эта встреча состоялась. Все вбросы направлены на то, чтобы сорвать переговоры. Я другой цели не вижу", – резюмировал эксперт.
