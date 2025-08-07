https://crimea.ria.ru/20250807/kontakt-s-zelenskim-ne-obyazatelen--tramp-o-vstreche-s-putinym-1148572156.html

Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным

Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

2025-08-07

2025-08-07T23:53

2025-08-08T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным.7 августа после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такой встречи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

