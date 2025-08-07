https://crimea.ria.ru/20250807/kontakt-s-zelenskim-ne-obyazatelen--tramp-o-vstreche-s-putinym-1148572156.html
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-07T23:53
2025-08-07T23:53
2025-08-08T00:00
дональд трамп
сша
россия
владимир путин (политик)
украина
владимир зеленский
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным.7 августа после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такой встречи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_100:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_9647bf51d2f045074073ce93d2bff50d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), украина, владимир зеленский, политика, внешняя политика, новости
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
Контакты с Зеленским не являются условием встречи с Путиным – Трамп
23:53 07.08.2025 (обновлено: 00:00 08.08.2025)