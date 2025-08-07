Рейтинг@Mail.ru
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-07T23:53
2025-08-08T00:00
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным.7 августа после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такой встречи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным

Контакты с Зеленским не являются условием встречи с Путиным – Трамп

23:53 07.08.2025 (обновлено: 00:00 08.08.2025)
 
© РИА Новости КрымДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты Москвы и Киева на высшем уровне не являются условием его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Нет, он (президент РФ - ред.) не должен", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос журналистов о том, является ли встреча с Владимиром Зеленским условием, без которого не состоится саммит США-РФ.

7 августа после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такой встречи.
