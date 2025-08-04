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Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль
Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, РФ всегда рада видеть его в... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:40
2025-08-04T12:40
россия
сша
новости
стивен уиткофф
дмитрий песков
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, РФ всегда рада видеть его в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в РоссиюВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США ВэнсПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
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россия, сша, новости, стивен уиткофф, дмитрий песков, политика, владимир путин (политик)
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль

Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Песков

12:40 04.08.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, РФ всегда рада видеть его в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.

"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США в Москве.
"Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков.
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РоссияСШАНовостиСтивен УиткоффДмитрий ПесковПолитикаВладимир Путин (политик)
 
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