Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T09:15
2025-08-12T09:11
россия
новости
аэропорт
саратов
нижний новгород
нижнекамск
оренбург
пенза
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).Также отменены введенные менее часа назад ограничения полетов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево).При этом сообщается о введении новых ограничений – в аэропорту Оренбурга.Ранее утром 12 августа в ФАВТ сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах пяти городов России: Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и Казани.
россия
саратов
нижний новгород
нижнекамск
оренбург
пенза
РИА Новости Крым
россия, новости, аэропорт, саратов, нижний новгород, нижнекамск, оренбург, пенза
Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов

Аэропорты Саратова и еще трех городов открыли после временных ограничений полетов

09:15 12.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).
"Пенза, Саратов (Гагарин) – сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – сказано в сообщении ведомства.
Также отменены введенные менее часа назад ограничения полетов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево).
При этом сообщается о введении новых ограничений – в аэропорту Оренбурга.
"Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
Ранее утром 12 августа в ФАВТ сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах пяти городов России: Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и Казани.
РоссияНовостиАэропортСаратовНижний НовгородНижнекамскОренбургПенза
 
