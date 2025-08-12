Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов

https://crimea.ria.ru/20250812/ryad-aeroportov-rossii-otkryli-posle-vremennykh-ogranicheniy-poletov-1148661997.html
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).Также отменены введенные менее часа назад ограничения полетов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево).При этом сообщается о введении новых ограничений – в аэропорту Оренбурга.Ранее утром 12 августа в ФАВТ сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах пяти городов России: Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и Казани.
2025
