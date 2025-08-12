https://crimea.ria.ru/20250812/ryad-aeroportov-rossii-otkryli-posle-vremennykh-ogranicheniy-poletov-1148661997.html

Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов

Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T09:15

2025-08-12T09:15

2025-08-12T09:11

россия

новости

аэропорт

саратов

нижний новгород

нижнекамск

оренбург

пенза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_71ed4762384d78636d0947c8b4b24c11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).Также отменены введенные менее часа назад ограничения полетов в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево).При этом сообщается о введении новых ограничений – в аэропорту Оренбурга.Ранее утром 12 августа в ФАВТ сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах пяти городов России: Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Пять аэропортов в России закрыты для полетовВ Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА

россия

саратов

нижний новгород

нижнекамск

оренбург

пенза

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, аэропорт, саратов, нижний новгород, нижнекамск, оренбург, пенза