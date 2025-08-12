https://crimea.ria.ru/20250812/pyat-aeroportov-v-rossii-zakryty-dlya-poletov-1148661095.html

Пять аэропортов в России закрыты для полетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах пяти городов России для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).Первые временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов 12 августа ввели в Саратове. Об этом в Росавиации сообщили в 5.05 по московскому времени.Менее часа спустя стало известно об аналогичных ограничениях в Пензе.Очередное сообщение об ограничениях еще в трех аэропортах поступило от пресс-службы ведомства во вторник в 7.35 и в 7.54."Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка)... аэропорт Казань – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сказано в сообщениях.Ранее утром 12 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении минувшей ночью над регионами России 25 ударных дронов ВСУ самолетого типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника

