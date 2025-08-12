https://crimea.ria.ru/20250812/25-vrazheskikh-dronov-unichtozheny-nad-stavropolem-i-rostovskoy-oblastyu-1148660919.html

25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью

25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 12.08.2025

25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью

Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T07:39

2025-08-12T07:39

2025-08-12T07:39

министерство обороны рф

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

ростовская область

ставропольский край

новости

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02102fd56daa41b510c06aca8748568.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Утоняется, что атаки на регионы РФ отражались в ночь на вторник с 23.50 до 03.40 по московскому времени.По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаку БПЛА отражали в Миллеровском районе. Пострадавших нет, однако в трех домах выбиты стекла, еще в одном - повреждена кровля, окна и забор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе

ростовская область

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ростовская область, ставропольский край, новости, новости