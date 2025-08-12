Рейтинг@Mail.ru
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 12.08.2025
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 12.08.2025
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T07:39
2025-08-12T07:39
министерство обороны рф
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
ростовская область
ставропольский край
новости
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Утоняется, что атаки на регионы РФ отражались в ночь на вторник с 23.50 до 03.40 по московскому времени.По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаку БПЛА отражали в Миллеровском районе. Пострадавших нет, однако в трех домах выбиты стекла, еще в одном - повреждена кровля, окна и забор.
ростовская область
ставропольский край
министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ростовская область, ставропольский край, новости, новости
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью

ПВО в течение ночи уничтожила 25 украинских дронов над Ростовской областью и Ставропольем

07:39 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 – над территорией Ростовской области и три – над территорией Ставропольского края", – сказано в сообщении.
Утоняется, что атаки на регионы РФ отражались в ночь на вторник с 23.50 до 03.40 по московскому времени.
По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаку БПЛА отражали в Миллеровском районе. Пострадавших нет, однако в трех домах выбиты стекла, еще в одном - повреждена кровля, окна и забор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
 
Министерство обороны РФПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУРостовская областьСтавропольский крайНовостиНовости
 
