25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
2025-08-12T07:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 25 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Утоняется, что атаки на регионы РФ отражались в ночь на вторник с 23.50 до 03.40 по московскому времени.По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаку БПЛА отражали в Миллеровском районе. Пострадавших нет, однако в трех домах выбиты стекла, еще в одном - повреждена кровля, окна и забор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
