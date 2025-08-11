Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T08:02
2025-08-11T08:07
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
крым
новости крыма
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дрона на промпредприятие в Арзамасе один человек погиб и двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника

Утром над Крымом и другими регионами России сбили 7 беспилотников

08:02 11.08.2025 (обновлено: 08:07 11.08.2025)
 
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение утра 11 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, два – над Нижегородской областью и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.
По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дрона на промпредприятие в Арзамасе один человек погиб и двое ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
