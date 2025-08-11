https://crimea.ria.ru/20250811/ataki-vsu-na-krym---utrom-sbity-esche-4-bespilotnika-1148630612.html
Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дрона на промпредприятие в Арзамасе один человек погиб и двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:02 11.08.2025 (обновлено: 08:07 11.08.2025)