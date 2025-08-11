https://crimea.ria.ru/20250811/ataki-vsu-na-krym---utrom-sbity-esche-4-bespilotnika-1148630612.html

Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника

Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника

Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T08:02

2025-08-11T08:02

2025-08-11T08:07

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

крым

новости крыма

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дрона на промпредприятие в Арзамасе один человек погиб и двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)