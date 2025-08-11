Рейтинг@Mail.ru
У берегов Крыма утонула молодая девушка - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/u-beregov-kryma-utonula-molodaya-devushka-1148642156.html
У берегов Крыма утонула молодая девушка
У берегов Крыма утонула молодая девушка - РИА Новости Крым, 11.08.2025
У берегов Крыма утонула молодая девушка
В Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели. Об этом сообщат Главное управление... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T11:55
2025-08-11T11:55
евпатория
крым
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123082274_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_dff8de742035a4719bcec68b51cd6e62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели. Об этом сообщат Главное управление МЧС России по Крыму.Трагедия произошла рано утром 9 августа. Девушка ушла купаться в море и не вернулась на берег. Погода на момент происшествия была спокойной, волнения на море не было.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.Ранее в Севастополе в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик – он утонул в бассейне на территории частного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега Мужчину с двумя детьми на резиновой лодке унесло в Азовское мореУ мыса Фиолент утонул мужчина
евпатория
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123082274_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_588c1f2e1fdfc6dc2a85ebfb631c9a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, крым, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, черное море
У берегов Крыма утонула молодая девушка

В районе центральной набережной Евпатории утонула 26-летняя девушка – МЧС

11:55 11.08.2025
 
© МЧС Республики КрымОбследование акватории моря специалистами МЧС
Обследование акватории моря специалистами МЧС
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели. Об этом сообщат Главное управление МЧС России по Крыму.
Трагедия произошла рано утром 9 августа. Девушка ушла купаться в море и не вернулась на берег. Погода на момент происшествия была спокойной, волнения на море не было.
"Тело было обнаружено спасателями "КРЫМ-СПАС" на глубине трех метров, водолазно-спасательная группа специализированного отряда подняла тело на сушу в присутствии инспекторов ГИМС МЧС России. Причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.
Ранее в Севастополе в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик – он утонул в бассейне на территории частного дома.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
Мужчину с двумя детьми на резиновой лодке унесло в Азовское море
У мыса Фиолент утонул мужчина
 
ЕвпаторияКрымНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
13:39Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
13:31Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
13:10Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
12:42ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
12:29Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске
12:09Луначарское в ДНР перешло под контроль России
12:00"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
11:55У берегов Крыма утонула молодая девушка
11:43Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
11:24В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ
11:02Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева
10:55Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
10:35Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
10:15На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин
10:02Часть Южного берега Крыма осталась без света
09:32В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
09:19Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
08:52РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
08:34Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
Лента новостейМолния