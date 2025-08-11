https://crimea.ria.ru/20250811/u-beregov-kryma-utonula-molodaya-devushka-1148642156.html
У берегов Крыма утонула молодая девушка
У берегов Крыма утонула молодая девушка
У берегов Крыма утонула молодая девушка
В Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели. Об этом сообщат Главное управление... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T11:55
2025-08-11T11:55
2025-08-11T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели. Об этом сообщат Главное управление МЧС России по Крыму.Трагедия произошла рано утром 9 августа. Девушка ушла купаться в море и не вернулась на берег. Погода на момент происшествия была спокойной, волнения на море не было.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.Ранее в Севастополе в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик – он утонул в бассейне на территории частного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега Мужчину с двумя детьми на резиновой лодке унесло в Азовское мореУ мыса Фиолент утонул мужчина
У берегов Крыма утонула молодая девушка
В районе центральной набережной Евпатории утонула 26-летняя девушка – МЧС