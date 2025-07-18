https://crimea.ria.ru/20250718/u-mysa-fiolent-utonul-muzhchina-1148052410.html

У мыса Фиолент утонул мужчина

У мыса Фиолент утонул мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2025

У мыса Фиолент утонул мужчина

В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:36

2025-07-18T12:36

2025-07-18T12:36

севастополь

мчс севастополя

происшествия

черное море

мыс фиолент

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС.В ведомстве уточняют, что это первый в регионе случай гибели человека на воде в текущем купальном сезоне.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.Кроме того, спасатели строго запрещают купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, на надувных матрасах, а также прыгать в воду в незнакомых местах.В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе официально открыли купальный сезонКупальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасностьВодная безопасность в Крыму в летний период

https://crimea.ria.ru/20250621/vosem-chelovek-pogibli-pri-padenii-vozdushnogo-shara-1147403275.html

севастополь

черное море

мыс фиолент

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, происшествия, черное море, мыс фиолент, новости севастополя