У мыса Фиолент утонул мужчина
В Севастополе у мыса Фиолент на пятиметровой глубине обнаружен погибший мужчина
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС.
В ведомстве уточняют, что это первый в регионе случай гибели человека на воде в текущем купальном сезоне.
"Тело мужчины находилось на глубине около пяти метров. Личность человека, причины и обстоятельства его гибели устанавливают компетентные органы", – говорится в сообщении.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.
Кроме того, спасатели строго запрещают купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, на надувных матрасах, а также прыгать в воду в незнакомых местах.
В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
21 июня, 18:04Восемь человек погибли при падении воздушного шара