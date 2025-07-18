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У мыса Фиолент утонул мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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У мыса Фиолент утонул мужчина
У мыса Фиолент утонул мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2025
У мыса Фиолент утонул мужчина
В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:36
2025-07-18T12:36
севастополь
мчс севастополя
происшествия
черное море
мыс фиолент
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС.В ведомстве уточняют, что это первый в регионе случай гибели человека на воде в текущем купальном сезоне.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.Кроме того, спасатели строго запрещают купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, на надувных матрасах, а также прыгать в воду в незнакомых местах.В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе официально открыли купальный сезонКупальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасностьВодная безопасность в Крыму в летний период
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс севастополя, происшествия, черное море, мыс фиолент, новости севастополя
У мыса Фиолент утонул мужчина

В Севастополе у мыса Фиолент на пятиметровой глубине обнаружен погибший мужчина

12:36 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у дикого побережья в районе мыса Фиолент обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает региональное МЧС.
В ведомстве уточняют, что это первый в регионе случай гибели человека на воде в текущем купальном сезоне.
"Тело мужчины находилось на глубине около пяти метров. Личность человека, причины и обстоятельства его гибели устанавливают компетентные органы", – говорится в сообщении.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Их список опубликован в официально Telegram-канале министерства.
Кроме того, спасатели строго запрещают купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, на надувных матрасах, а также прыгать в воду в незнакомых местах.
В Севастополе купальный сезон официально открыт с 15 июня. Всего в этом году в городе-герое организовано 26 мест для купания. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в городе уже проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.
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