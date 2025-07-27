Рейтинг@Mail.ru
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250727/ostalsya-bez-prismotra-v-sevastopole-trekhletniy-malchik-utonul-v-basseyne-1148274329.html
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T14:43
2025-07-27T14:52
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
прокуратура города севастополя
бассейн
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141436623_288:644:2784:2048_1920x0_80_0_0_9636444ca88ddc934ca84a52824b20f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.По информации полиции, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.Семья на учетах не состояла, отметили правоохранители. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, проинформировали в надзорном ведомстве.Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на личном контроле прокурора города Андрея Шевцова. По его поручению прокурор Балаклавского района скоординировал действия правоохранительных органов на месте происшествия.Правоохранители напоминают родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей, особенно вблизи водоемов и других потенциально опасных объектов – даже кратковременная потеря контроля может привести к необратимым последствиям. Родителям рекомендуется оборудовать бассейны ограждениями и не оставлять малышей без присмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141436623_1106:573:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ee4a2856e93dac27b4ee35e358b4291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, бассейн, дети, происшествия
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне

Трехлетний мальчик утонул в бассейне в Севастополе

14:43 27.07.2025 (обновлено: 14:52 27.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКруг на воде
Круг на воде - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
"В Севастополе в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик. Установлено, что ребенок утонул в бассейне на территории частного домовладения в поселке Подгорный Балаклавского района", – сказано в сообщении.
По информации полиции, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.
Семья на учетах не состояла, отметили правоохранители. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, проинформировали в надзорном ведомстве.
Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на личном контроле прокурора города Андрея Шевцова. По его поручению прокурор Балаклавского района скоординировал действия правоохранительных органов на месте происшествия.
Правоохранители напоминают родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей, особенно вблизи водоемов и других потенциально опасных объектов – даже кратковременная потеря контроля может привести к необратимым последствиям. Родителям рекомендуется оборудовать бассейны ограждениями и не оставлять малышей без присмотра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяПолиция СевастополяПрокуратура города СевастополяБассейндетиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
15:10Крымский мост: в очереди на досмотр более тысячи машин
14:43Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
14:22Курила в постели: на пожаре в симферопольской многоэтажке погибла женщина
14:07Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины
13:45Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях
13:28При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта
13:14День ВМФ России: история и традиции праздника
12:44Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота
12:20Новости СВО: что нового на фронтах
12:07Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
11:54Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге
11:32Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
11:11Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
10:47ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов
10:33Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян
10:01"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:41Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО
09:11Крымский мост: растет очередь со стороны Кубани
08:44Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе
Лента новостейМолния