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Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне

Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне

В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T14:43

2025-07-27T14:43

2025-07-27T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.По информации полиции, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.Семья на учетах не состояла, отметили правоохранители. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, проинформировали в надзорном ведомстве.Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на личном контроле прокурора города Андрея Шевцова. По его поручению прокурор Балаклавского района скоординировал действия правоохранительных органов на месте происшествия.Правоохранители напоминают родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей, особенно вблизи водоемов и других потенциально опасных объектов – даже кратковременная потеря контроля может привести к необратимым последствиям. Родителям рекомендуется оборудовать бассейны ограждениями и не оставлять малышей без присмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, бассейн, дети, происшествия