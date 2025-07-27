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Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T14:43
2025-07-27T14:43
2025-07-27T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.По информации полиции, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.Семья на учетах не состояла, отметили правоохранители. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, проинформировали в надзорном ведомстве.Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на личном контроле прокурора города Андрея Шевцова. По его поручению прокурор Балаклавского района скоординировал действия правоохранительных органов на месте происшествия.Правоохранители напоминают родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей, особенно вблизи водоемов и других потенциально опасных объектов – даже кратковременная потеря контроля может привести к необратимым последствиям. Родителям рекомендуется оборудовать бассейны ограждениями и не оставлять малышей без присмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, бассейн, дети, происшествия
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
Трехлетний мальчик утонул в бассейне в Севастополе
14:43 27.07.2025 (обновлено: 14:52 27.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
"В Севастополе в результате несчастного случая погиб трехлетний мальчик. Установлено, что ребенок утонул в бассейне на территории частного домовладения в поселке Подгорный Балаклавского района", – сказано в сообщении.
По информации полиции, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.
Семья на учетах не состояла, отметили правоохранители. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, проинформировали в надзорном ведомстве.
Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на личном контроле прокурора города Андрея Шевцова. По его поручению прокурор Балаклавского района скоординировал действия правоохранительных органов на месте происшествия.
Правоохранители напоминают родителям о необходимости повышенного внимания к безопасности детей, особенно вблизи водоемов и других потенциально опасных объектов – даже кратковременная потеря контроля может привести к необратимым последствиям. Родителям рекомендуется оборудовать бассейны ограждениями и не оставлять малышей без присмотра.
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