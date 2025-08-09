https://crimea.ria.ru/20250809/na-kubani-voditel-taksi-zadavil-dvukhletnego-rebenka-svoey-passazhirki-1148615301.html

На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки

2025-08-09T18:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Кубани водитель такси, трогаясь после совершенного заказа, не заметил двухлетнего мальчика, который оказался впереди автомобиля, и сбил его. Ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД России.Трагедия произошла в субботу на хуторе Северин Тбилисского района, уточнили в ведомстве.По факту случившегося организована проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее в Анапе таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила подростка во двореВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

