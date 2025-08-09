Рейтинг@Mail.ru
На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки - РИА Новости Крым, 09.08.2025
На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
На Кубани водитель такси, трогаясь после совершенного заказа, не заметил двухлетнего мальчика, который оказался впереди автомобиля, и сбил его. Ребенок... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Кубани водитель такси, трогаясь после совершенного заказа, не заметил двухлетнего мальчика, который оказался впереди автомобиля, и сбил его. Ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД России.Трагедия произошла в субботу на хуторе Северин Тбилисского района, уточнили в ведомстве.По факту случившегося организована проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее в Анапе таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила подростка во двореВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки

На Кубани водитель такси переехал двухлетнего мальчика - ребенок скончался в больнице

18:58 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Кубани водитель такси, трогаясь после совершенного заказа, не заметил двухлетнего мальчика, который оказался впереди автомобиля, и сбил его. Ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД России.
Трагедия произошла в субботу на хуторе Северин Тбилисского района, уточнили в ведомстве.
"По предварительным данным, когда 21-летняя мать расплачивались с водителем такси, ее сын оказался впереди автомобиля вне зоны видимости водителя. При отъезде 36-летний местный житель не заметил ребенка и совершил наезд. Мальчика доставили в больницу, где он от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
По факту случившегося организована проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Анапе таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
 
