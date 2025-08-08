Девять микрорайонов Симферополя остались без воды
В Симферополе девять микрорайонов остались без воды из-за обесточивания насосной станции
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители девяти крупных микрорайонов Симферополя вечером в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В связи аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции Белое c 20:20 8 августа ограничено водоснабжение. Штатная подача водоснабжения будет восстановлена после возобновления подачи электричества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что воды нет у жителей микрорайонов Белое, 1-4, Каменка, Хошкельды, в селе Акрополис, поселке Айкован и квартале Ана-Юрт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: