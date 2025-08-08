Рейтинг@Mail.ru
Девять микрорайонов Симферополя остались без воды - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Девять микрорайонов Симферополя остались без воды
Девять микрорайонов Симферополя остались без воды - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Девять микрорайонов Симферополя остались без воды
Жители девяти крупных микрорайонов Симферополя вечером в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T20:54
2025-08-08T20:54
крым
симферополь
вода
вода крыма
вода в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215399_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_f96d00f17ed7744f0b170dab93bb9cd5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители девяти крупных микрорайонов Симферополя вечером в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма"."В связи аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции Белое c 20:20 8 августа ограничено водоснабжение. Штатная подача водоснабжения будет восстановлена после возобновления подачи электричества", - сказано в сообщении.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
крым
симферополь
крым, симферополь, вода, вода крыма, вода в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Девять микрорайонов Симферополя остались без воды

В Симферополе девять микрорайонов остались без воды из-за обесточивания насосной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жители девяти крупных микрорайонов Симферополя вечером в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В связи аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции Белое c 20:20 8 августа ограничено водоснабжение. Штатная подача водоснабжения будет восстановлена после возобновления подачи электричества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что воды нет у жителей микрорайонов Белое, 1-4, Каменка, Хошкельды, в селе Акрополис, поселке Айкован и квартале Ана-Юрт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия на сутки останется без воды
В Алуште установили емкости с технической водой для населения
На сколько хватит запасов воды в Крыму
 
КрымСимферопольВодаВода КрымаВода в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
