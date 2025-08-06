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В Алуште установили емкости с технической водой для населения - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Алуште установили емкости с технической водой для населения
В Алуште установили емкости с технической водой для населения - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Алуште установили емкости с технической водой для населения
В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T19:55
2025-08-06T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Емкости с водой установлены в Малореченском, Лучистом, Верхней Кутузовке и Малом Маяке.В ближайшее время планируется закупка и установка еще 40 емкостей, добавила Огнева. Подвоз воды осуществляется по мере расходования.С 1 августа в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе в поселках Партенит, Чайка, Утес и селах Малый Маяк и Бондаренково Большой Алушты введены графики подачи воды. Она будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.В июле график подачи воды был введен в селе Малореченское под Алуштой. В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыБахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
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крым, алушта, галина огнева, вода, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
В Алуште установили емкости с технической водой для населения

В Большой Алуште установили емкости с технической водой для нужд населения – власти

19:55 06.08.2025 (обновлено: 19:56 06.08.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште установили емкости с технической водой для населения
В Алуште установили емкости с технической водой для населения
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В связи с сохраняющейся сложной ситуацией с водоснабжением в муниципалитете, вызванной засушливым периодом и недостаточным объемом осадков, принято решение об установке дополнительных емкостей с технической водой. Данная мера призвана смягчить последствия дефицита воды для населения", - написала она в своем Telegram-канале.
Емкости с водой установлены в Малореченском, Лучистом, Верхней Кутузовке и Малом Маяке.
В ближайшее время планируется закупка и установка еще 40 емкостей, добавила Огнева. Подвоз воды осуществляется по мере расходования.
С 1 августа в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе в поселках Партенит, Чайка, Утес и селах Малый Маяк и Бондаренково Большой Алушты введены графики подачи воды. Она будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.
В июле график подачи воды был введен в селе Малореченское под Алуштой.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.
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