https://crimea.ria.ru/20250806/v-alushte-ustanovili-emkosti-s-tekhnicheskoy-vodoy-dlya-naseleniya-1148541619.html

В Алуште установили емкости с технической водой для населения

В Алуште установили емкости с технической водой для населения - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Алуште установили емкости с технической водой для населения

В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T19:55

2025-08-06T19:55

2025-08-06T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Емкости с водой установлены в Малореченском, Лучистом, Верхней Кутузовке и Малом Маяке.В ближайшее время планируется закупка и установка еще 40 емкостей, добавила Огнева. Подвоз воды осуществляется по мере расходования.С 1 августа в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе в поселках Партенит, Чайка, Утес и селах Малый Маяк и Бондаренково Большой Алушты введены графики подачи воды. Она будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.В июле график подачи воды был введен в селе Малореченское под Алуштой. В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыБахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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