В Алуште установили емкости с технической водой для населения
В Большой Алуште установили емкости с технической водой для нужд населения – власти
19:55 06.08.2025 (обновлено: 19:56 06.08.2025)
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште установили емкости с технической водой для населения
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ряде поселков Большой Алушты, испытывающих нехватку воды, установлены емкости с технической водой для нужд населения. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В связи с сохраняющейся сложной ситуацией с водоснабжением в муниципалитете, вызванной засушливым периодом и недостаточным объемом осадков, принято решение об установке дополнительных емкостей с технической водой. Данная мера призвана смягчить последствия дефицита воды для населения", - написала она в своем Telegram-канале.
Емкости с водой установлены в Малореченском, Лучистом, Верхней Кутузовке и Малом Маяке.
В ближайшее время планируется закупка и установка еще 40 емкостей, добавила Огнева. Подвоз воды осуществляется по мере расходования.
С 1 августа в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе в поселках Партенит, Чайка, Утес и селах Малый Маяк и Бондаренково Большой Алушты введены графики подачи воды. Она будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00.
В июле график подачи воды был введен в селе Малореченское под Алуштой.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.
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