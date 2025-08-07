https://crimea.ria.ru/20250807/feodosiya-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1148565895.html

Феодосия на сутки останется без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Жители порядка 60 улиц и двух садовых некоммерческих товариществ в Феодосии в пятницу на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат 8 августа с 9:00. Аварийные работы на Городском водоводе панируют завершить к 17:00. С полным списком адресов. подпадающих под отключение, можно ознакомится здесь.На предприятии просят жителей и гостей города иметь запас питьевой воды на период проведения работ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, в Симферополе вода подается из подземных источников, достигая 80 тысяч кубометров в сутки.Аксенов привел данные и о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водоемов естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуНа сколько хватит запасов воды в Крыму

