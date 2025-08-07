https://crimea.ria.ru/20250807/feodosiya-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1148565895.html
Феодосия на сутки останется без воды
Феодосия на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Феодосия на сутки останется без воды
Жители порядка 60 улиц и двух садовых некоммерческих товариществ в Феодосии в пятницу на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T19:11
2025-08-07T19:11
2025-08-07T19:25
крым
феодосия
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215421_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_418a6232870f7baf6782d2446e75a5e8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Жители порядка 60 улиц и двух садовых некоммерческих товариществ в Феодосии в пятницу на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат 8 августа с 9:00. Аварийные работы на Городском водоводе панируют завершить к 17:00. С полным списком адресов. подпадающих под отключение, можно ознакомится здесь.На предприятии просят жителей и гостей города иметь запас питьевой воды на период проведения работ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, в Симферополе вода подается из подземных источников, достигая 80 тысяч кубометров в сутки.Аксенов привел данные и о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водоемов естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуНа сколько хватит запасов воды в Крыму
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215421_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_ad46f8ae75e42c91fc287a2d77a58081.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Феодосия на сутки останется без воды
Феодосия на сутки останется без воды из-за аварийных работ на городском водоводе
19:11 07.08.2025 (обновлено: 19:25 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Жители порядка 60 улиц и двух садовых некоммерческих товариществ в Феодосии в пятницу на сутки останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
Отмечается, что воду отключат 8 августа с 9:00. Аварийные работы на Городском водоводе панируют завершить к 17:00. С полным списком адресов. подпадающих под отключение, можно ознакомится здесь
.
"Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно к 12:00 9 августа", - говорится в сообщении.
На предприятии просят жителей и гостей города иметь запас питьевой воды на период проведения работ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна
. По его словам, в Симферополе вода подается из подземных источников, достигая 80 тысяч кубометров в сутки.
Аксенов привел данные и о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водоемов естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: