Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

2025-08-07T18:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Геннадий Игнатьев.Профессиональный спорт для всехТак, слепым спортсменам доступны две дисциплины — это плавание и пауэрлифтинг. Люди с интеллектуальными нарушениями также могут выбрать для себя и плавание, а еще большой теннис. В школе сейчас две группы плавания и одна группа тенниса для таких особенных спортсменов, уточняет руководитель."Если говорить о спорте глухих, то это - шахматы, плавание, а также футзал (одна из разновидностей футбола, игра проводится на небольшом поле, обычно в закрытых помещениях - ред.). Глухие также занимаются легкой атлетикой. Тренером у нас работает Алексей Сибирцев. Еще есть боулинг и настольный теннис", - продолжает собеседник, добавляя, что у глухих обязательно должен быть глухой тренер.Поражение опорно-двигательного аппарата также не мешает людям профессионально заниматься спортом. Например, пулевой стрельбой, настольным теннисом, пауэрлифтингом, отмечает Игнатьев.Также в школе есть группа начальной подготовки по следж-хоккею (хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея - ред.) Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Кстати, в отличие от других учащихся школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, участникам СВО достаточно принести справку об участии в СВО, можно не иметь группу инвалидности. В других же случаях без инвалидности в учреждение не принимают, добавляет Игнатьев.Школа без ограниченийДля зачисления в спортшколу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта необходимо пройти специальную медкомиссию в Центре спортивной медицины.В целом, оценивая развитие инваспорта в регионе, Игнатьев отмечает, что в Крыму работает много федераций и все финансируются очень хорошо. "Денег хватает, чтобы ездить практически на все соревнования, которые только есть в стране". А самой главной из проблем называет нехватку тренерских кадров.Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявляла, что развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

