https://crimea.ria.ru/20250807/sport-dlya-vsekh-kak-stat-paralimpiytsem-v-krymu-1148555866.html
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T18:50
2025-08-07T18:50
2025-08-07T18:35
эксклюзивы риа новости крым
паралимпийский спорт
крым
новости крыма
спорт
общество
инвалидность
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148559814_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_af0c35762df151e958a3acdf731cf748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Геннадий Игнатьев.Профессиональный спорт для всехТак, слепым спортсменам доступны две дисциплины — это плавание и пауэрлифтинг. Люди с интеллектуальными нарушениями также могут выбрать для себя и плавание, а еще большой теннис. В школе сейчас две группы плавания и одна группа тенниса для таких особенных спортсменов, уточняет руководитель."Если говорить о спорте глухих, то это - шахматы, плавание, а также футзал (одна из разновидностей футбола, игра проводится на небольшом поле, обычно в закрытых помещениях - ред.). Глухие также занимаются легкой атлетикой. Тренером у нас работает Алексей Сибирцев. Еще есть боулинг и настольный теннис", - продолжает собеседник, добавляя, что у глухих обязательно должен быть глухой тренер.Поражение опорно-двигательного аппарата также не мешает людям профессионально заниматься спортом. Например, пулевой стрельбой, настольным теннисом, пауэрлифтингом, отмечает Игнатьев.Также в школе есть группа начальной подготовки по следж-хоккею (хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея - ред.) Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Кстати, в отличие от других учащихся школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, участникам СВО достаточно принести справку об участии в СВО, можно не иметь группу инвалидности. В других же случаях без инвалидности в учреждение не принимают, добавляет Игнатьев.Школа без ограниченийДля зачисления в спортшколу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта необходимо пройти специальную медкомиссию в Центре спортивной медицины.В целом, оценивая развитие инваспорта в регионе, Игнатьев отмечает, что в Крыму работает много федераций и все финансируются очень хорошо. "Денег хватает, чтобы ездить практически на все соревнования, которые только есть в стране". А самой главной из проблем называет нехватку тренерских кадров.Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявляла, что развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148559814_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b80278464b765e91af3f0cdcc8b40e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийский спорт, крым, новости крыма, спорт, общество, инвалидность, ветераны сво
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
В Крыму работает единственная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал директор учреждения Геннадий Игнатьев.
Профессиональный спорт для всех
"У нас в школе профилируется четыре направления. Это спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день у нас занимаются 164 человека", - рассказывает Игнатьев.
Так, слепым спортсменам доступны две дисциплины — это плавание и пауэрлифтинг. Люди с интеллектуальными нарушениями также могут выбрать для себя и плавание, а еще большой теннис. В школе сейчас две группы плавания и одна группа тенниса для таких особенных спортсменов, уточняет руководитель.
"Если говорить о спорте глухих, то это - шахматы, плавание, а также футзал (одна из разновидностей футбола, игра проводится на небольшом поле, обычно в закрытых помещениях - ред.). Глухие также занимаются легкой атлетикой. Тренером у нас работает Алексей Сибирцев. Еще есть боулинг и настольный теннис", - продолжает собеседник, добавляя, что у глухих обязательно должен быть глухой тренер.
Поражение опорно-двигательного аппарата также не мешает людям профессионально заниматься спортом. Например, пулевой стрельбой, настольным теннисом, пауэрлифтингом, отмечает Игнатьев.
"Сейчас мы открываем группы для ветеранов СВО с инвалидностью. Всего планируется две группы по пять человек: бойцы с ампутацией и с другими ранениями", - рассказывает он, уточняя, что набор еще идет.
Также в школе есть группа начальной подготовки по следж-хоккею (хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея - ред.) Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов
. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".
Кстати, в отличие от других учащихся школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, участникам СВО достаточно принести справку об участии в СВО, можно не иметь группу инвалидности. В других же случаях без инвалидности в учреждение не принимают, добавляет Игнатьев.
Школа без ограничений
"Ограничений по возрасту в нашей школе нет, а принимают в нее, в основном, с семи лет. Если говорить о пауэрлифтинге, то, согласно федеральным стандартам, набор в эти группы начинается с десяти лет, младше брать не можем, а если старше, то пожалуйста. Так, ветераны СВО к нам приходят, а им уже за сорок лет", - говорит руководитель.
Для зачисления в спортшколу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта необходимо пройти специальную медкомиссию в Центре спортивной медицины.
В целом, оценивая развитие инваспорта в регионе, Игнатьев отмечает, что в Крыму работает много федераций и все финансируются очень хорошо. "Денег хватает, чтобы ездить практически на все соревнования, которые только есть в стране". А самой главной из проблем называет нехватку тренерских кадров.
Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявляла, что развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится
в приоритете для республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: