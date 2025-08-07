Рейтинг@Mail.ru
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250807/sport-dlya-vsekh-kak-stat-paralimpiytsem-v-krymu-1148555866.html
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T18:50
2025-08-07T18:35
эксклюзивы риа новости крым
паралимпийский спорт
крым
новости крыма
спорт
общество
инвалидность
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148559814_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_af0c35762df151e958a3acdf731cf748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Геннадий Игнатьев.Профессиональный спорт для всехТак, слепым спортсменам доступны две дисциплины — это плавание и пауэрлифтинг. Люди с интеллектуальными нарушениями также могут выбрать для себя и плавание, а еще большой теннис. В школе сейчас две группы плавания и одна группа тенниса для таких особенных спортсменов, уточняет руководитель."Если говорить о спорте глухих, то это - шахматы, плавание, а также футзал (одна из разновидностей футбола, игра проводится на небольшом поле, обычно в закрытых помещениях - ред.). Глухие также занимаются легкой атлетикой. Тренером у нас работает Алексей Сибирцев. Еще есть боулинг и настольный теннис", - продолжает собеседник, добавляя, что у глухих обязательно должен быть глухой тренер.Поражение опорно-двигательного аппарата также не мешает людям профессионально заниматься спортом. Например, пулевой стрельбой, настольным теннисом, пауэрлифтингом, отмечает Игнатьев.Также в школе есть группа начальной подготовки по следж-хоккею (хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея - ред.) Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Кстати, в отличие от других учащихся школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, участникам СВО достаточно принести справку об участии в СВО, можно не иметь группу инвалидности. В других же случаях без инвалидности в учреждение не принимают, добавляет Игнатьев.Школа без ограниченийДля зачисления в спортшколу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта необходимо пройти специальную медкомиссию в Центре спортивной медицины.В целом, оценивая развитие инваспорта в регионе, Игнатьев отмечает, что в Крыму работает много федераций и все финансируются очень хорошо. "Денег хватает, чтобы ездить практически на все соревнования, которые только есть в стране". А самой главной из проблем называет нехватку тренерских кадров.Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявляла, что развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148559814_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b80278464b765e91af3f0cdcc8b40e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паралимпийский спорт, крым, новости крыма, спорт, общество, инвалидность, ветераны сво
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

В Крыму работает единственная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

18:50 07.08.2025
 
© Фото из личного архива Геннадия ИгнатьеваГеннадий Игнатьев с командой хоккеистов "ЮГ-следж"
Геннадий Игнатьев с командой хоккеистов ЮГ-следж
© Фото из личного архива Геннадия Игнатьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Геннадий Игнатьев.

Профессиональный спорт для всех

"У нас в школе профилируется четыре направления. Это спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день у нас занимаются 164 человека", - рассказывает Игнатьев.
Так, слепым спортсменам доступны две дисциплины — это плавание и пауэрлифтинг. Люди с интеллектуальными нарушениями также могут выбрать для себя и плавание, а еще большой теннис. В школе сейчас две группы плавания и одна группа тенниса для таких особенных спортсменов, уточняет руководитель.
"Если говорить о спорте глухих, то это - шахматы, плавание, а также футзал (одна из разновидностей футбола, игра проводится на небольшом поле, обычно в закрытых помещениях - ред.). Глухие также занимаются легкой атлетикой. Тренером у нас работает Алексей Сибирцев. Еще есть боулинг и настольный теннис", - продолжает собеседник, добавляя, что у глухих обязательно должен быть глухой тренер.
© Фото из личного архива Геннадия ИгнатьеваДиректор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев
Директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев
© Фото из личного архива Геннадия Игнатьева
Директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев
Поражение опорно-двигательного аппарата также не мешает людям профессионально заниматься спортом. Например, пулевой стрельбой, настольным теннисом, пауэрлифтингом, отмечает Игнатьев.
"Сейчас мы открываем группы для ветеранов СВО с инвалидностью. Всего планируется две группы по пять человек: бойцы с ампутацией и с другими ранениями", - рассказывает он, уточняя, что набор еще идет.
Также в школе есть группа начальной подготовки по следж-хоккею (хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея - ред.) Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".
Кстати, в отличие от других учащихся школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, участникам СВО достаточно принести справку об участии в СВО, можно не иметь группу инвалидности. В других же случаях без инвалидности в учреждение не принимают, добавляет Игнатьев.

Школа без ограничений

"Ограничений по возрасту в нашей школе нет, а принимают в нее, в основном, с семи лет. Если говорить о пауэрлифтинге, то, согласно федеральным стандартам, набор в эти группы начинается с десяти лет, младше брать не можем, а если старше, то пожалуйста. Так, ветераны СВО к нам приходят, а им уже за сорок лет", - говорит руководитель.
Для зачисления в спортшколу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта необходимо пройти специальную медкомиссию в Центре спортивной медицины.
В целом, оценивая развитие инваспорта в регионе, Игнатьев отмечает, что в Крыму работает много федераций и все финансируются очень хорошо. "Денег хватает, чтобы ездить практически на все соревнования, которые только есть в стране". А самой главной из проблем называет нехватку тренерских кадров.
Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявляла, что развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПаралимпийский спортКрымНовости КрымаСпортОбществоИнвалидностьВетераны СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре
19:54Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине
19:30Пожар в Орджоникидзе под Феодосией локализован на 15 гектарах
19:22Семинаристы со всей России съехались в Севастополь на знаковый форум
19:11Феодосия на сутки останется без воды
18:53Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
18:50Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
18:34Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
18:20Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
18:10Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:52Стало известно о состоянии раненного при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
17:39Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников
17:23Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму
17:00Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос
16:21К чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение
16:09Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
15:55Еще два села газифицированы в Севастополе
15:45В Черном море уничтожен украинский БЭК
15:40Число опаздывающих поездов в Крым сократилось до четырех
15:19"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским
Лента новостейМолния