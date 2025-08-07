https://crimea.ria.ru/20250807/obstanovka-na-krymskom-mostu---chto-s-ocheredyami-i-kak-organizovan-proezd-1148555055.html

Обстановка на Крымском мосту - что с очередями и как организован проезд

Обстановка на Крымском мосту - что с очередями и как организован проезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту растянулись на несколько километров с обеих сторон. Волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам, передает корреспондент РИА Новости Крым.Сейчас время ожидания проезда к досмотровым пунктам составляет до пяти часов.Кроме того, на автоподходах работают волонтеры, автомобилистам раздают воду. Первый пункт выдачи питьевой открыт уже на пятом километре очереди."Воды хватает. Как будет заканчиваться, наши помощники подвезут еще несколько десятков паков. Воду раздаем на месте. Но и люди подходят сами. Никому не отказываем", – рассказали волонтеры.Очереди на мосту начали формироваться с утра в четверг, после того, как ночью его перекрыли в целях безопасности. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 12.00 в очередях с обеих сторон стоят 3,5 тысячи автомобилей.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.В дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди. Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.Добраться в Крым с материка можно также по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. Там так же установлены пункты пропуска, где багаж и транспорт обязательно проверят. Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

