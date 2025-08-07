https://crimea.ria.ru/20250807/kak-idet-blagoustroystvo-turisticheskogo-tsentra-goroda-saki-v-krymu-1148564011.html

Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму

Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму

Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T17:23

2025-08-07T17:23

2025-08-07T17:23

крым

саки

туризм

туризм в крыму

юрий гоцанюк

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121071259_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_485a0291abc1fdd4a15f36f4e98e9bce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов.Глава крымского правительства добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году из 77 запланированных общественных территорий уже благоустроены 52.Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.На благоустройство туристического центра города Саки выделены 180 млн рублей. В рамках работ будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат благоустройство парков Симферополя Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, туризм, туризм в крыму, юрий гоцанюк, совет министров рк