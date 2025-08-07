Рейтинг@Mail.ru
Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму
Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму
Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121071259_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_485a0291abc1fdd4a15f36f4e98e9bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов.Глава крымского правительства добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году из 77 запланированных общественных территорий уже благоустроены 52.Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.На благоустройство туристического центра города Саки выделены 180 млн рублей. В рамках работ будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.
крым, саки, туризм, туризм в крыму, юрий гоцанюк, совет министров рк
Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму

Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму завершат до конца года - власти

17:23 07.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов.
"В декабре 2025 года планируется завершить работы по обустройству туркода "Город Саки – источник силы и здоровья", реализуемого в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". На сегодняшний день строительная готовность — 44%", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава крымского правительства добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году из 77 запланированных общественных территорий уже благоустроены 52.
Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.
На благоустройство туристического центра города Саки выделены 180 млн рублей. В рамках работ будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.
КрымСакиТуризмТуризм в КрымуЮрий ГоцанюкСовет министров РК
 
