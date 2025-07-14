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Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы
Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы
Феодосия получила 150 миллионов рублей на ремонты 19 дворовых территорий, которые проведут в текущем году. Об этом сообщил глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T18:48
2025-07-14T18:48
крым
феодосия
городская среда
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Феодосия получила 150 миллионов рублей на ремонты 19 дворовых территорий, которые проведут в текущем году. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.По его словам, работы произведут по адресам Морская, 5, Назукина, 1, Федько,1/Горбачева, 4, Федько, 47-а, Крымская, 82-б, Степная, 2, Челнокова, 82, 82а, 82б, бульвар Старшинова, 25, Строительная, 11, 13, Крымская, 84, Дружбы, 42а, б, в, е, Гарнаева, 68, Симферопольское шоссе,29а.Кроме того, дворы отремонтируют по улицам Просвещения, 2, 2а, 4, Промышленной,1, Гагарина, 4 Южной, 11 в поселке Приморском, по Ленина, 1, 2 в Орджоникидзе, Маяковского, 20, 22 в Щебетовке, Арматлукской 10, 10а, 12 в Коктебеле.Четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь, получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера КрымаВ Крыму отремонтируют дороги к морю и благоустроят села под БахчисараемВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
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крым, феодосия, городская среда, благоустройство, новости крыма
Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы

Феодосия получила 150 миллионов рублей на ремонты 19 дворов - мэр

18:48 14.07.2025
 
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаДвор в Феодосии
Двор в Феодосии
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Феодосия получила 150 миллионов рублей на ремонты 19 дворовых территорий, которые проведут в текущем году. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Феодосии выделено дополнительное финансирование в размере 150 млн руб. на ремонт придомовых территорий. До конца текущего года планируем провести ремонт 19 дворовых территорий в городе и поселках", – написал Ким в своем Telegram-канале.
По его словам, работы произведут по адресам Морская, 5, Назукина, 1, Федько,1/Горбачева, 4, Федько, 47-а, Крымская, 82-б, Степная, 2, Челнокова, 82, 82а, 82б, бульвар Старшинова, 25, Строительная, 11, 13, Крымская, 84, Дружбы, 42а, б, в, е, Гарнаева, 68, Симферопольское шоссе,29а.
Кроме того, дворы отремонтируют по улицам Просвещения, 2, 2а, 4, Промышленной,1, Гагарина, 4 Южной, 11 в поселке Приморском, по Ленина, 1, 2 в Орджоникидзе, Маяковского, 20, 22 в Щебетовке, Арматлукской 10, 10а, 12 в Коктебеле.
Четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь, получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымФеодосияГородская средаБлагоустройствоНовости Крыма
 
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