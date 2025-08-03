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ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд
ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд - РИА Новости Крым, 03.08.2025
ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд
Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где зарождаются новые звезды российской сцены. Такое мнение выразил рэп-исполнитель ST. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T11:32
2025-08-03T11:32
таврида.арт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где зарождаются новые звезды российской сцены. Такое мнение выразил рэп-исполнитель ST.По словам артиста, фестиваль стал не просто очередной площадкой для выступления, а местом личного и профессионального роста.Он отметил, что с каждым годом "Таврида.АРТ" масштабируется: больше сцен, больше арт-объектов, больше резидентов. В этом году гостей ждали выступления не только на главной сцене, но и на электронной — с сетами Белобоки и диджея Леонида Руденко и другими.Особое внимание в этом году уделено популяризации молодых талантов. ST подчеркивает, что участие в "Тавриде.АРТ" – это мощный импульс для творческого развития.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ""Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в КрымуСергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
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РИА Новости Крым
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таврида.арт, арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, музыка, культура
ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд

Рэпер ST назвал фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму местом зарождения новых звезд сцены

11:32 03.08.2025
 
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Рэпер ST
Рэпер ST
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где зарождаются новые звезды российской сцены. Такое мнение выразил рэп-исполнитель ST.
По словам артиста, фестиваль стал не просто очередной площадкой для выступления, а местом личного и профессионального роста.
"Сейчас это фестиваль, который собирает вокруг себя уже собственную среду артистов, которые появляются, зажигаются здесь, и это невероятно круто. То есть фестиваль создает себе хедлайнеров. Я уверен, что те артисты, которые буквально некоторое время назад появились здесь, уже через пару лет будут на главной сцене собирать полные залы своих слушателей", – рассказал ST.
Он отметил, что с каждым годом "Таврида.АРТ" масштабируется: больше сцен, больше арт-объектов, больше резидентов. В этом году гостей ждали выступления не только на главной сцене, но и на электронной — с сетами Белобоки и диджея Леонида Руденко и другими.
Особое внимание в этом году уделено популяризации молодых талантов. ST подчеркивает, что участие в "Тавриде.АРТ" – это мощный импульс для творческого развития.
"Она открывает их большой аудитории. Ребята после едут на фестивали, в города, возвращаются в свои регионы и там становятся звездами. Для больших артистов, уже состоявшихся, выступить здесь – это уже определенный уровень доверия, знака качества и, несомненно, ответственность", – объяснил рэпер.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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