https://crimea.ria.ru/20250803/st-na-tavrideart-festival-v-krymu-stanovitsya-startom-dlya-novykh-zvezd-1148452395.html

ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд

ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд - РИА Новости Крым, 03.08.2025

ST на "Тавриде.АРТ": фестиваль в Крыму становится стартом для новых звезд

Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где зарождаются новые звезды российской сцены. Такое мнение выразил рэп-исполнитель ST. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T11:32

2025-08-03T11:32

2025-08-03T11:32

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где зарождаются новые звезды российской сцены. Такое мнение выразил рэп-исполнитель ST.По словам артиста, фестиваль стал не просто очередной площадкой для выступления, а местом личного и профессионального роста.Он отметил, что с каждым годом "Таврида.АРТ" масштабируется: больше сцен, больше арт-объектов, больше резидентов. В этом году гостей ждали выступления не только на главной сцене, но и на электронной — с сетами Белобоки и диджея Леонида Руденко и другими.Особое внимание в этом году уделено популяризации молодых талантов. ST подчеркивает, что участие в "Тавриде.АРТ" – это мощный импульс для творческого развития.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ""Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в КрымуСергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, музыка, культура