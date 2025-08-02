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Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"
Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"
"Таврида.АРТ" — это не только концертная сцена, но и живой культурный организм, в котором рождаются связи, проекты и настоящие творческие союзы. Об этом заявила РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T13:59
2025-08-02T13:49
крым
арт-кластер "таврида"
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СУДАК, 2 авг — РИА Новости Крым. "Таврида.АРТ" — это не только концертная сцена, но и живой культурный организм, в котором рождаются связи, проекты и настоящие творческие союзы. Об этом заявила солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук.Для нее участие в фестивале стало не просто выступлением, а настоящим возвращением к творческим корням."Мы ездим на этот фестиваль, по-моему, уже лет десять. В прошлом году только не приезжали. Мы с "Тавридой" с самого начала", — рассказала артистка.Музыкальный коллектив стал частью первого дня насыщенной программы, объединившей молодых артистов, художников, дизайнеров, музыкантов и деятелей культуры со всей России.В подтверждение своих слов она рассказала, что в команду группы даже пришли две девушки, которые познакомились именно на "Тавриде".Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ""Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
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Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"

Солистка группы "Моя Мишель" назвала фестиваль "Таврида.АРТ" местом объединения талантов

13:59 02.08.2025
 
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СУДАК, 2 авг — РИА Новости Крым. "Таврида.АРТ" — это не только концертная сцена, но и живой культурный организм, в котором рождаются связи, проекты и настоящие творческие союзы. Об этом заявила солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук.
Для нее участие в фестивале стало не просто выступлением, а настоящим возвращением к творческим корням.
"Мы ездим на этот фестиваль, по-моему, уже лет десять. В прошлом году только не приезжали. Мы с "Тавридой" с самого начала", — рассказала артистка.
Музыкальный коллектив стал частью первого дня насыщенной программы, объединившей молодых артистов, художников, дизайнеров, музыкантов и деятелей культуры со всей России.
"Мне он (фестиваль — ред.) нравится тем, что здесь не просто воспитывают классных, талантливых людей, а сводят их вместе", — отметила солистка.
В подтверждение своих слов она рассказала, что в команду группы даже пришли две девушки, которые познакомились именно на "Тавриде".
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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