https://crimea.ria.ru/20250802/eto-mesto-svodit-talantlivykh-lyudey-gruppa-moya-mishel-na-tavrideart-1148438994.html

Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"

Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"

"Таврида.АРТ" — это не только концертная сцена, но и живой культурный организм, в котором рождаются связи, проекты и настоящие творческие союзы. Об этом заявила РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T13:59

2025-08-02T13:59

2025-08-02T13:49

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СУДАК, 2 авг — РИА Новости Крым. "Таврида.АРТ" — это не только концертная сцена, но и живой культурный организм, в котором рождаются связи, проекты и настоящие творческие союзы. Об этом заявила солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук.Для нее участие в фестивале стало не просто выступлением, а настоящим возвращением к творческим корням."Мы ездим на этот фестиваль, по-моему, уже лет десять. В прошлом году только не приезжали. Мы с "Тавридой" с самого начала", — рассказала артистка.Музыкальный коллектив стал частью первого дня насыщенной программы, объединившей молодых артистов, художников, дизайнеров, музыкантов и деятелей культуры со всей России.В подтверждение своих слов она рассказала, что в команду группы даже пришли две девушки, которые познакомились именно на "Тавриде".Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ""Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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