https://crimea.ria.ru/20250801/sergey-kirienko-obratilsya-k-uchastnikam-festivalya-tavridaart-1148432881.html
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ". РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T23:53
2025-08-01T23:53
2025-08-01T23:54
сергей кириенко
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
новости крыма
судак
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СУДАК, 1 авг - РИА Новости Крым. Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ". После слов об участниках спецоперации, находящихся на площадке кластера, аудитория начала скандировать "Россия".Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
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сергей кириенко, таврида.арт, арт-кластер "таврида", новости крыма, судак
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
23:53 01.08.2025 (обновлено: 23:54 01.08.2025)