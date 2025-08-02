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"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму
"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2025
"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму
Молодое искусство сегодня — одна из самых главных сил, формирующих наше будущее. Такое мнение выразила певица Пелагея в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", который... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T10:32
2025-08-02T10:32
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СУДАК, 2 авг — РИА Новости Крым. Молодое искусство сегодня — одна из самых главных сил, формирующих наше будущее. Такое мнение выразила певица Пелагея в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", который проходит в Судаке.Она пожелала всем молодым творцам следовать за собственными порывами души и оставаться уникальными. По словам Пелагеи, подобные площадки помогают видеть искусство других, вдохновляться им, но ни в коем случае не повторять."Очень важно любить не себя в искусстве и заниматься творчеством не для того, чтобы у тебя было больше подписчиков в соцсетях. Нужно служить талантом и быть концентрированным. Выдавать максимум своих возможностей", — заключила певица.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ""Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к РоссииСергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
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крым, таврида.арт, судак, арт-кластер "таврида", культура, искусство , общество, молодежь, видео, новости крыма, видео
"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму

Пелагея на "Тавриде.АРТ" в Крыму назвала молодых деятелей искусства "врачами наших душ"

10:32 02.08.2025
 
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СУДАК, 2 авг — РИА Новости Крым. Молодое искусство сегодня — одна из самых главных сил, формирующих наше будущее. Такое мнение выразила певица Пелагея в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", который проходит в Судаке.

"Молодежь — это наше будущее, и совсем скоро мы передадим в их руки вообще все, и свою жизнь в том числе. Это наши будущие врачи, а в случае культуры — это врачи наших душ, поэтому очень важно, чтобы они росли свободными, не боялись каких-то своих проявлений", — отметила артистка.

Она пожелала всем молодым творцам следовать за собственными порывами души и оставаться уникальными.
По словам Пелагеи, подобные площадки помогают видеть искусство других, вдохновляться им, но ни в коем случае не повторять.
"Очень важно любить не себя в искусстве и заниматься творчеством не для того, чтобы у тебя было больше подписчиков в соцсетях. Нужно служить талантом и быть концентрированным. Выдавать максимум своих возможностей", — заключила певица.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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