https://crimea.ria.ru/20250802/na-tavridaart-zarabotala-pervaya-v-rossii-podvodnaya-pochta-1148437144.html

На "Таврида.АРТ" заработала первая в России подводная почта

На "Таврида.АРТ" заработала первая в России подводная почта - РИА Новости Крым, 02.08.2025

На "Таврида.АРТ" заработала первая в России подводная почта

Первую подводную почту в России запустили в рамках фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который проходит в Судаке. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T11:58

2025-08-02T11:58

2025-08-02T11:58

крым

судак

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Первую подводную почту в России запустили в рамках фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который проходит в Судаке."Дайвдвиж" проходит 1, 2 и 3 августа. Написать письмо со дна Черного моря могут все желающие, в том числе дети от семи лет. Это совместный проект "Тавриды" и "Почты Крыма".Кроме того, команда арт-парка подготовила девять новых подводных скульптур, соединив собственные задумки с ресурсами искусственного интеллекта, благодаря чему появились фантазийные образы, которые будут привлекать к себе внимание, считает руководитель департамента социокультурного взаимодействия и туризма арт-кластера "Таврида" Мария-Николь Селиванова.Сейчас в подводном арт-парке установлено уже 27 арт-объектов. Первые подводные арт-объекты были установлены на дне Черного моря у берегов Города молодых творцов в 2023 году. Они были спроектированы молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России в рамках образовательных форматов, которые проводились в арт-кластере под кураторством профессионалов современной архитектуры и искусства.Ранее сообщалось, что певица Пелагея в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" выразила мнение, что молодое искусство сегодня – одна из самых главных сил, формирующих наше будущее.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, арт-кластер "таврида", таврида.арт, почта крыма, общество, новости крыма