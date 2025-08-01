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"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T23:33
2025-08-01T23:33
2025-08-01T23:36
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. Она стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. По ее словам, это было ее мечтой уже многие годы. Она добавила, что побывала в Крыму впервые, и природа, люди и атмосфера полуострова складывают единое ощущение настоящего чуда. Асия в своем творчестве делает ставку на глубину, искренность и индивидуальность. В отличие от массовых музыкальных трендов, певица не гонится за коммерческими хитами и быстро выстреливающими треками. И именно этого она рекомендует придерживаться и молодым деятелям, делающим первые шаги в творческой индустрии.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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таврида.арт, арт-кластер "таврида"
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
"Давно мечтала оказаться на этой сцене" — Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
23:33 01.08.2025 (обновлено: 23:36 01.08.2025)
СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия.
Она стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. По ее словам, это было ее мечтой уже многие годы.
"Я давно мечтала попасть сюда, потому что долго следила за этим фестивалем. Мне всегда хотелось как минимум здесь поучаствовать, а потом уже выступать, это было совсем какой-то запредельной мечтой", — поделилась певица.
Она добавила, что побывала в Крыму впервые, и природа, люди и атмосфера полуострова складывают единое ощущение настоящего чуда.
Асия в своем творчестве делает ставку на глубину, искренность и индивидуальность. В отличие от массовых музыкальных трендов, певица не гонится за коммерческими хитами и быстро выстреливающими треками. И именно этого она рекомендует придерживаться и молодым деятелям, делающим первые шаги в творческой индустрии.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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