Рейтинг@Mail.ru
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/eto-byla-mechta-pevitsa-asiya-o-pervom-vystuplenii-na-tavrideart-1148432264.html
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T23:33
2025-08-01T23:36
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148432422_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0db7695ea929d4e1b704fa8d810f7701.jpg
СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. Она стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. По ее словам, это было ее мечтой уже многие годы. Она добавила, что побывала в Крыму впервые, и природа, люди и атмосфера полуострова складывают единое ощущение настоящего чуда. Асия в своем творчестве делает ставку на глубину, искренность и индивидуальность. В отличие от массовых музыкальных трендов, певица не гонится за коммерческими хитами и быстро выстреливающими треками. И именно этого она рекомендует придерживаться и молодым деятелям, делающим первые шаги в творческой индустрии.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148432422_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_03d78fca584923b23dc9f496ef738097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таврида.арт, арт-кластер "таврида"
"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"

"Давно мечтала оказаться на этой сцене" — Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"

23:33 01.08.2025 (обновлено: 23:36 01.08.2025)
 
© РИА Новости КрымПевица Асия
Певица Асия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия.
Она стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. По ее словам, это было ее мечтой уже многие годы.
"Я давно мечтала попасть сюда, потому что долго следила за этим фестивалем. Мне всегда хотелось как минимум здесь поучаствовать, а потом уже выступать, это было совсем какой-то запредельной мечтой", — поделилась певица.
Она добавила, что побывала в Крыму впервые, и природа, люди и атмосфера полуострова складывают единое ощущение настоящего чуда.
© РИА Новости КрымПевица Асия
Певица Асия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
Певица Асия
Асия в своем творчестве делает ставку на глубину, искренность и индивидуальность. В отличие от массовых музыкальных трендов, певица не гонится за коммерческими хитами и быстро выстреливающими треками. И именно этого она рекомендует придерживаться и молодым деятелям, делающим первые шаги в творческой индустрии.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"
"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
 
Таврида.АРТАрт-кластер "Таврида"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:33"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
23:16Крымский мост сейчас - что происхдит
22:51Скончался народный артист России Юрий Еремин
22:33Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
22:25В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория
22:13Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму
22:02На Камчатке произошло новое сильное землетрясение
21:45"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
21:37Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
21:11После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить дело
20:56Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
20:47Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"
20:25Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
20:01Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
19:53В Крыму спала жара: в выходные обещают дожди и умеренную температуру
19:41На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
19:32Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
19:28Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году
19:18"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
18:56Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС
Лента новостейМолния