https://crimea.ria.ru/20250801/eto-byla-mechta-pevitsa-asiya-o-pervom-vystuplenii-na-tavrideart-1148432264.html

"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"

"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"

Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T23:33

2025-08-01T23:33

2025-08-01T23:36

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" — не только сцена, но и пространство для коллабораций, общения и поиска нового звука. Такое мнение выразила певица Асия. Она стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. По ее словам, это было ее мечтой уже многие годы. Она добавила, что побывала в Крыму впервые, и природа, люди и атмосфера полуострова складывают единое ощущение настоящего чуда. Асия в своем творчестве делает ставку на глубину, искренность и индивидуальность. В отличие от массовых музыкальных трендов, певица не гонится за коммерческими хитами и быстро выстреливающими треками. И именно этого она рекомендует придерживаться и молодым деятелям, делающим первые шаги в творческой индустрии.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, арт-кластер "таврида"