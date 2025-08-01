https://crimea.ria.ru/20250801/minkult-rf-predstavil-na-tavrideart-katalog-glavnykh-tem-rossii-1148429688.html

Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России

Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России

Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект — каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T20:25

2025-08-01T20:25

2025-08-01T20:25

видео

сергей першин

министерство культуры россии

культура

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

новости крыма

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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект — каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны. Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин. По его словам, задача каталога — не просто информировать, а сформировать основу для диалога между представителями власти и творческого сообщества. Каталог создавался при участии всех федеральных органов исполнительной власти и региональных администраций. В результате проделанной работы в документ вошли 1353 темы — от общефедеральных инициатив до локальных историй, значимых для конкретных территорий. Каталог уже размещен на официальном сайте Министерства культуры РФ, где доступен в цифровом формате для всех желающих. Одновременно с этим подготовлена и пилотная печатная версия проекта — совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и арт-кластером "Таврида". "Печатное издание пока незначительное. Как у любого эксперимента, у этого проекта есть ограниченное количество ресурсов, но, думаю, будем продолжать эту работу", — заключил заместитель министра.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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