https://crimea.ria.ru/20250801/minkult-rf-predstavil-na-tavrideart-katalog-glavnykh-tem-rossii-1148429688.html
Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект — каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T20:25
2025-08-01T20:25
2025-08-01T20:25
видео
сергей першин
министерство культуры россии
культура
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
новости крыма
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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект — каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны. Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин. По его словам, задача каталога — не просто информировать, а сформировать основу для диалога между представителями власти и творческого сообщества. Каталог создавался при участии всех федеральных органов исполнительной власти и региональных администраций. В результате проделанной работы в документ вошли 1353 темы — от общефедеральных инициатив до локальных историй, значимых для конкретных территорий. Каталог уже размещен на официальном сайте Министерства культуры РФ, где доступен в цифровом формате для всех желающих. Одновременно с этим подготовлена и пилотная печатная версия проекта — совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и арт-кластером "Таврида". "Печатное издание пока незначительное. Как у любого эксперимента, у этого проекта есть ограниченное количество ресурсов, но, думаю, будем продолжать эту работу", — заключил заместитель министра.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, сергей першин, министерство культуры россии, культура, таврида.арт, арт-кластер "таврида", новости крыма
Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
Минкульт представил на "Тавриде.АРТ" представил каталог тем России — 1353 историй и идей
СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. Министерство культуры Российской Федерации презентовало новый проект — каталог главных тем России, собравший более 1300 значимых событий, памятных дат и вдохновляющих историй из всех 89 регионов страны. Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.
По его словам, задача каталога — не просто информировать, а сформировать основу для диалога между представителями власти и творческого сообщества.
"Нам в Министерстве культуры кажется важным, чтобы люди творчества, люди, которые заражают своими идеями миллионы других людей через свое искусство, понимали, чем живет страна. Ощущали, о чем думают наши регионы, какие герои есть в различных отраслях. Возможно, кого-то из них эти истории зацепят, и они получат развитие и творческое осмысление", — подчеркнул он.
Каталог создавался при участии всех федеральных органов исполнительной власти и региональных администраций. В результате проделанной работы в документ вошли 1353 темы — от общефедеральных инициатив до локальных историй, значимых для конкретных территорий.
"Этот каталог мог бы стать таким первым мостиком или основой мостика между людьми, развивающими страну, и людьми, вдохновляющими страну", — отметил Першин.
Каталог уже размещен на официальном сайте Министерства культуры РФ, где доступен в цифровом формате для всех желающих. Одновременно с этим подготовлена и пилотная печатная версия проекта — совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и арт-кластером "Таврида".
"Печатное издание пока незначительное. Как у любого эксперимента, у этого проекта есть ограниченное количество ресурсов, но, думаю, будем продолжать эту работу", — заключил заместитель министра.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Он традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" и ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны.
На "Тавриде. АРТ" звезды выступают вместе с начинающими артистами. Для участников работают образовательные мастер‑классы и проводятся лекции. Это платформа для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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