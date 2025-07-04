https://crimea.ria.ru/20250704/zveri-i-moya-mishel-festival-tavrida-art-obyavil-khedlaynerov-1147705292.html

"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров - РИА Новости Крым, 04.07.2025

"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

Музыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T17:09

2025-07-04T17:09

2025-07-04T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Музыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".Кроме того, впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет AY YOLA."Регионы привезут на фестиваль культурные и гастрономические достижения. Художники и дизайнеры будут удивлять визуальным искусством. По сложившейся традиции тысячи участников объединятся в тематическом арт-шествии", - анонсируют организаторы.По данным пресс-службы, фестиваль объединит более 300 мероприятий и шоу, музыку, кино, театр, танцы, литературу, изобразительное искусство. Также в программе заявлены выступления молодых исполнителей, спектакли и постановки театральных коллективов и студий.Фестиваль пройдет на территории арт-кластера "Таврида" с 1 по 3 августа. В этом году его программа посвящена современному искусству с национальным оттенком и традиционной культуре в свежем прочтении. Стать участником можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" являются информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой деньФокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, судак, крым, культура, общество, новости крыма