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"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров - РИА Новости Крым, 04.07.2025
"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
Музыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T17:09
2025-07-04T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Музыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".Кроме того, впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет AY YOLA."Регионы привезут на фестиваль культурные и гастрономические достижения. Художники и дизайнеры будут удивлять визуальным искусством. По сложившейся традиции тысячи участников объединятся в тематическом арт-шествии", - анонсируют организаторы.По данным пресс-службы, фестиваль объединит более 300 мероприятий и шоу, музыку, кино, театр, танцы, литературу, изобразительное искусство. Также в программе заявлены выступления молодых исполнителей, спектакли и постановки театральных коллективов и студий.Фестиваль пройдет на территории арт-кластера "Таврида" с 1 по 3 августа. В этом году его программа посвящена современному искусству с национальным оттенком и традиционной культуре в свежем прочтении. Стать участником можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" являются информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой деньФокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
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таврида.арт, судак, крым, культура, общество, новости крыма
"Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

Объявлены все хедлайнеры фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ"

17:09 04.07.2025
 
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестиваль молодого искусства
Фестиваль молодого искусства
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Музыкальными хедлайнерами фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры" и другие звезды. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".
"На пяти фестивальных сценах выступят исполнители разных стилей и жанров. Эксклюзивно в Крыму только для гостей фестиваля "Таврида.АРТ" – группы "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в лайнапе группы "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI, ST", – перечислили в пресс-службе.
Кроме того, впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет AY YOLA.
"Регионы привезут на фестиваль культурные и гастрономические достижения. Художники и дизайнеры будут удивлять визуальным искусством. По сложившейся традиции тысячи участников объединятся в тематическом арт-шествии", - анонсируют организаторы.
По данным пресс-службы, фестиваль объединит более 300 мероприятий и шоу, музыку, кино, театр, танцы, литературу, изобразительное искусство. Также в программе заявлены выступления молодых исполнителей, спектакли и постановки театральных коллективов и студий.
Фестиваль пройдет на территории арт-кластера "Таврида" с 1 по 3 августа. В этом году его программа посвящена современному искусству с национальным оттенком и традиционной культуре в свежем прочтении. Стать участником можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.
Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" являются информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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