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"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России - РИА Новости Крым, 01.08.2025
"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
На фестиваль "Таврида.АРТ" в Крым прибыла необычная делегация — творческая группа иностранных студентов университета нефти и газа имени Губкина, передает... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T21:45
2025-08-01T21:45
2025-08-01T21:45
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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. На фестиваль "Таврида.АРТ" в Крым прибыла необычная делегация — творческая группа иностранных студентов университета нефти и газа имени Губкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.Молодые люди из самых разных уголков мира — Мозамбика, Сирии, Чада, Экваториальной Гвинеи и Ботсваны — объединились, чтобы через музыку и культуру выразить солидарность с Россией и стать частью креативного сообщества страны. Начальник отдела рекламы и информации университета, а также наставник творческой группы Виктория Мехедова рассказала, что коллектив не является официальным хором или ансамблем — это скорее спонтанное, живое объединение студентов, которых сближает искренний интерес к русской культуре. "Мы не проводим репетиции по расписанию. Все проще: собрались, попили чай, выбрали песню, немного потренировались и вышли на сцену. В этом и есть настоящая искренность и сила", — поделилась Мехедова. Димитрий, студент из Чада, вспоминает, как ходил по университету, напевая строки из песни "Я люблю тебя, Россия", и как ее смысл открыл для него глубже культурный и человеческий контекст. "В этой песне много слов, которые помогли понять, что происходит в жизни. Она останется со мной навсегда", — делится он. В этом году группа уже в третий раз принимает участие в фестивале.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров
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таврида.арт, арт-кластер "таврида", судак, крым, новости крыма, культура, общество, видео
"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России
Иностранные студенты выступят на "Тавриде.АРТ" с песнями о России
СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым.
На фестиваль "Таврида.АРТ" в Крым прибыла необычная делегация — творческая группа иностранных студентов университета нефти и газа имени Губкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Молодые люди из самых разных уголков мира — Мозамбика, Сирии, Чада, Экваториальной Гвинеи и Ботсваны — объединились, чтобы через музыку и культуру выразить солидарность с Россией и стать частью креативного сообщества страны.
Начальник отдела рекламы и информации университета, а также наставник творческой группы Виктория Мехедова рассказала, что коллектив не является официальным хором или ансамблем — это скорее спонтанное, живое объединение студентов, которых сближает искренний интерес к русской культуре.
"Мы не проводим репетиции по расписанию. Все проще: собрались, попили чай, выбрали песню, немного потренировались и вышли на сцену. В этом и есть настоящая искренность и сила", — поделилась Мехедова.
На "Тавриде.АРТ" ребята споют русские патриотические песни, в том числе "Я люблю тебя, Россия" и "Хотят ли русские войны". Впервые они исполнили эти композиции еще в феврале 2022 года, когда в стенах Губкинского университета прошел первый флешмоб в поддержку России. Тогда больше 50 иностранных студентов вышли на сцену с песней, исполненной от всего сердца. По словам наставника, аплодировать встал весь зал. Это был момент, когда стало ясно: эти ребята — не просто гости, а настоящие друзья России.
Димитрий, студент из Чада, вспоминает, как ходил по университету, напевая строки из песни "Я люблю тебя, Россия", и как ее смысл открыл для него глубже культурный и человеческий контекст.
"В этой песне много слов, которые помогли понять, что происходит в жизни. Она останется со мной навсегда", — делится он.
В этом году группа уже в третий раз принимает участие в фестивале.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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