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"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России

"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России - РИА Новости Крым, 01.08.2025

"Она со мной навсегда": иностранцы в Крыму признались в любви к России

На фестиваль "Таврида.АРТ" в Крым прибыла необычная делегация — творческая группа иностранных студентов университета нефти и газа имени Губкина, передает... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T21:45

2025-08-01T21:45

2025-08-01T21:45

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СУДАК, 1 авг — РИА Новости Крым. На фестиваль "Таврида.АРТ" в Крым прибыла необычная делегация — творческая группа иностранных студентов университета нефти и газа имени Губкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.Молодые люди из самых разных уголков мира — Мозамбика, Сирии, Чада, Экваториальной Гвинеи и Ботсваны — объединились, чтобы через музыку и культуру выразить солидарность с Россией и стать частью креативного сообщества страны. Начальник отдела рекламы и информации университета, а также наставник творческой группы Виктория Мехедова рассказала, что коллектив не является официальным хором или ансамблем — это скорее спонтанное, живое объединение студентов, которых сближает искренний интерес к русской культуре. "Мы не проводим репетиции по расписанию. Все проще: собрались, попили чай, выбрали песню, немного потренировались и вышли на сцену. В этом и есть настоящая искренность и сила", — поделилась Мехедова. Димитрий, студент из Чада, вспоминает, как ходил по университету, напевая строки из песни "Я люблю тебя, Россия", и как ее смысл открыл для него глубже культурный и человеческий контекст. "В этой песне много слов, которые помогли понять, что происходит в жизни. Она останется со мной навсегда", — делится он. В этом году группа уже в третий раз принимает участие в фестивале.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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