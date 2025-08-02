https://crimea.ria.ru/20250802/aleksandro-kalinovo-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1148437369.html

Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России

Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России

Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T12:15

2025-08-02T12:15

2025-08-02T12:30

новости сво

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "южная"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)