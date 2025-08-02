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Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T12:15
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "южная"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России

Армия России освободила Александро-Калиново в ДНР

12:15 02.08.2025 (обновлено: 12:30 02.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группы воздушного прикрытия защищает от дронов огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр"
Военнослужащий группы воздушного прикрытия защищает от дронов огнеметную систему ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.
Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Южная"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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