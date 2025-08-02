https://crimea.ria.ru/20250802/aleksandro-kalinovo-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1148437369.html
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T12:15
2025-08-02T12:15
2025-08-02T12:30
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "южная"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
Армия России освободила Александро-Калиново в ДНР
12:15 02.08.2025 (обновлено: 12:30 02.08.2025)