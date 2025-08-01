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В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников
В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников
В России расшили правила использования воздушного пространства и открыли новый, четвертый, класс для беспилотников – H. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T11:05
2025-08-01T11:08
россия
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
правительство россии
новости
виталий савельев
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В России расшили правила использования воздушного пространства и открыли новый, четвертый, класс для беспилотников – H. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Новый класс воздушного пространства Н предназначен специально для полетов беспилотных воздушных судов на высоте от 0 до 150 метров на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров. Класс предусматривает максимально упрощенный порядок использования дронов массой до 30 килограммов. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация."Мы постоянно анализируем правоприменительную практику использования беспилотных воздушных судов и ведем работу по точечной донастройке этого направления", – заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.Он также отметил, что Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников."Это решение позволит повысить интеграцию БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях", – подчеркнул Савельев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскС начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – ПутинПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
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россия, беспилотник (бпла, дрон), авиация, правительство россии, новости, виталий савельев, михаил мишустин
В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников

В России появился новый класс воздушного пространства для гражданских беспилотников

11:05 01.08.2025 (обновлено: 11:08 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБеспилотник. Архивное фото
Беспилотник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В России расшили правила использования воздушного пространства и открыли новый, четвертый, класс для беспилотников – H. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"В РФ появился новый класс воздушного пространства – H для беспилотников. Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов", – сказано в сообщении.
Новый класс воздушного пространства Н предназначен специально для полетов беспилотных воздушных судов на высоте от 0 до 150 метров на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров. Класс предусматривает максимально упрощенный порядок использования дронов массой до 30 килограммов. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
"Мы постоянно анализируем правоприменительную практику использования беспилотных воздушных судов и ведем работу по точечной донастройке этого направления", – заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.
Он также отметил, что Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников.
"Это решение позволит повысить интеграцию БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях", – подчеркнул Савельев.
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РоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)АвиацияПравительство РоссииНовостиВиталий СавельевМихаил Мишустин
 
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