https://crimea.ria.ru/20250801/v-rf-otkryli-novyy-klass-vozdushnogo-prostranstva-dlya-bespilotnikov-1148402259.html

В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников

В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотников

В России расшили правила использования воздушного пространства и открыли новый, четвертый, класс для беспилотников – H. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T11:05

2025-08-01T11:05

2025-08-01T11:08

россия

беспилотник (бпла, дрон)

авиация

правительство россии

новости

виталий савельев

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В России расшили правила использования воздушного пространства и открыли новый, четвертый, класс для беспилотников – H. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Новый класс воздушного пространства Н предназначен специально для полетов беспилотных воздушных судов на высоте от 0 до 150 метров на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 метров. Класс предусматривает максимально упрощенный порядок использования дронов массой до 30 килограммов. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация."Мы постоянно анализируем правоприменительную практику использования беспилотных воздушных судов и ведем работу по точечной донастройке этого направления", – заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.Он также отметил, что Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников."Это решение позволит повысить интеграцию БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях", – подчеркнул Савельев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскС начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – ПутинПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, беспилотник (бпла, дрон), авиация, правительство россии, новости, виталий савельев, михаил мишустин