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С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин
С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025
С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин
Силы противовоздушной обороны России сбили более 80 тысяч воздушных целей с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T20:12
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2025-06-12T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили более 80 тысяч воздушных целей с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.Президент подчеркнул, что в числе уничтоженных целей также 7,5 тысяч современных тактических и крылатых ракет западного производства.При этом глава государства поручил в рамках госпрограммы вооружения обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели, независимо от их вида.По словам президента, СВО показала, что роль, тактика, масштаб применения и сама линейка средств воздушного нападения в современных условиях значительно изменилась. "Они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение", - подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), пво, новости сво, новости, безопасность, поставки западного оружия украине, украина, россия
С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин
Более 80 тысяч воздушных целей уничтожены силами ПВО с начала спецоперации - Путин
20:12 12.06.2025 (обновлено: 20:40 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили более 80 тысяч воздушных целей с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
Президент подчеркнул, что в числе уничтоженных целей также 7,5 тысяч современных тактических и крылатых ракет западного производства.
"Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства", - сказал Путин.
При этом глава государства поручил в рамках госпрограммы вооружения обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели, независимо от их вида.
"Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях и обстановке и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида", - отметил Путин.
По словам президента, СВО показала, что роль, тактика, масштаб применения и сама линейка средств воздушного нападения в современных условиях значительно изменилась.
"Они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение", - подчеркнул Путин.
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