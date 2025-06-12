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С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин

С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025

С начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – Путин

Силы противовоздушной обороны России сбили более 80 тысяч воздушных целей с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T20:12

2025-06-12T20:12

2025-06-12T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили более 80 тысяч воздушных целей с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.Президент подчеркнул, что в числе уничтоженных целей также 7,5 тысяч современных тактических и крылатых ракет западного производства.При этом глава государства поручил в рамках госпрограммы вооружения обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели, независимо от их вида.По словам президента, СВО показала, что роль, тактика, масштаб применения и сама линейка средств воздушного нападения в современных условиях значительно изменилась. "Они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение", - подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), пво, новости сво, новости, безопасность, поставки западного оружия украине, украина, россия