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Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев
Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев
Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T15:29
2025-07-31T15:29
2025-07-31T15:29
николай патрушев
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судоходство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также акты пиратства. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.Он отметил, что в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.По его словам, подрыв газопроводов "Северный поток" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты.Патрушев добавил, что в западных странах ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение
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николай патрушев, безопасность, судоходство, новости, россия, в мире, арктика
Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев
Запад готовит прямые атаки на российские суда вплоть до пиратских - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также акты пиратства. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
"Запад уже начал поэтапно осуществлять спланированные провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора… Нельзя исключать и провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву", – цитирует Патрушева РИА Новости.
Он отметил, что в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.
"Понимая, что именно через российский северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, наши противники разворачивают охоту за российскими судами и судами третьих стран с нашими грузами, готовят и проводят силовые провокации", - указал помощник российского лидера.
По его словам, подрыв газопроводов "Северный поток" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты.
Патрушев добавил, что в западных странах ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать, подчеркнул он.
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