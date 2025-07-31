https://crimea.ria.ru/20250731/zapad-razvorachivaet-okhotu-za-rossiyskimi-sudami--patrushev-1148385203.html

Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев

Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев

Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T15:29

2025-07-31T15:29

2025-07-31T15:29

николай патрушев

безопасность

судоходство

новости

россия

в мире

арктика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также акты пиратства. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.Он отметил, что в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.По его словам, подрыв газопроводов "Северный поток" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты.Патрушев добавил, что в западных странах ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение

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николай патрушев, безопасность, судоходство, новости, россия, в мире, арктика