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От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"

От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм" - РИА Новости Крым, 23.07.2025

От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"

Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T08:13

2025-07-23T08:13

2025-07-23T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, указал в ведомстве.В море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам врага.В учениях участвуют более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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северный ледовитый океан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вмф, военно-морской флот рф, министерство обороны рф, видео, каспийское море, балтийское море, тихий океан, северный ледовитый океан, новости, видео