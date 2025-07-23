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От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"
От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"
Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T08:13
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армия и флот
вмф
военно-морской флот рф
министерство обороны рф
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балтийское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, указал в ведомстве.В море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам врага.В учениях участвуют более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армия и флот, вмф, военно-морской флот рф, министерство обороны рф, видео, каспийское море, балтийское море, тихий океан, северный ледовитый океан, новости, видео
От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"

ВМФ России начал учения "Июльский шторм" в акваториях двух морей и двух океанов

08:13 23.07.2025 (обновлено: 08:20 23.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ России", - говорится в сообщении.
В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, указал в ведомстве.
В море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам врага.
В учениях участвуют более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
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Армия и флотВМФВоенно-морской флот РФМинистерство обороны РФКаспийское мореБалтийское мореТихий океанСеверный Ледовитый океанНовостиВидео
 
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