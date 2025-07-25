Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО
Черноморский флот успешно противостоит нарастающему присутствию НАТО в регионе – Патрушев
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.
Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.
"Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - добавил Патрушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.
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