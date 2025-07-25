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Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО
Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО
Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T10:22
2025-07-25T10:22
николай патрушев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
черное море
безопасность
нато
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский штормСтратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
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николай патрушев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, безопасность, нато, новости сво
Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО

Черноморский флот успешно противостоит нарастающему присутствию НАТО в регионе – Патрушев

10:22 25.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
Малый ракетный корабль на воздушной подушке Самум Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.
Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.
"Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - добавил Патрушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.
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Николай ПатрушевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотЧерное мореБезопасностьНАТОНовости СВО
 
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