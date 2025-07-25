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Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО

Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО

Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T10:22

2025-07-25T10:22

2025-07-25T10:22

николай патрушев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

черное море

безопасность

нато

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции и успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Также флот блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Киеву морем, создал и контролировал морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме. Он отметил, что сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский штормСтратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, безопасность, нато, новости сво