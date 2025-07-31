https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-proizoshel-sboy-v-rabote-mobilnogo-interneta-i-svyazi--1148373566.html
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T10:33
2025-07-31T10:33
2025-07-31T10:49
крым
связь
связь в крыму
мобильная связь
интернет
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119806813_0:82:1620:993_1920x0_80_0_0_a10a2c52653c49a937b3a8c02d01fed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов.По данным мониторингового сервиса "Сбой.РФ", больше всего жалоб абонентов МТС поступают из Крыма, Москвы, Красноярского края, Самарской, Иркутской, Калужской, Орловской областей, Приморского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Также жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон".Большинство жалоб касаются сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозТревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"В работе сети МТС произошел сбой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119806813_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_74e82d16ca2b92051fce6d019464272e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, связь, связь в крыму, мобильная связь, интернет, новости крыма, общество
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
В Крыму пользователи жалуются на сбои мобильного интернета и связи
10:33 31.07.2025 (обновлено: 10:49 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов.
По данным сервиса Downdetector, за последний час поступают сообщения о проблемах в работе оператора "Волна Мобайл", МТС и "Миранда Медиа" в Крыму.
По данным мониторингового сервиса "Сбой.РФ", больше всего жалоб абонентов МТС поступают из Крыма, Москвы, Красноярского края, Самарской, Иркутской, Калужской, Орловской областей, Приморского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Алтайского края.
Также жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон".
Большинство жалоб касаются сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: