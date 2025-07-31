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В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи

В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи

Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T10:33

2025-07-31T10:33

2025-07-31T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов.По данным мониторингового сервиса "Сбой.РФ", больше всего жалоб абонентов МТС поступают из Крыма, Москвы, Красноярского края, Самарской, Иркутской, Калужской, Орловской областей, Приморского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Также жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон".Большинство жалоб касаются сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозТревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"В работе сети МТС произошел сбой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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