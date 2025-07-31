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В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T10:33
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мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов.По данным мониторингового сервиса "Сбой.РФ", больше всего жалоб абонентов МТС поступают из Крыма, Москвы, Красноярского края, Самарской, Иркутской, Калужской, Орловской областей, Приморского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Также жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон".Большинство жалоб касаются сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозТревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"В работе сети МТС произошел сбой
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В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи

В Крыму пользователи жалуются на сбои мобильного интернета и связи

10:33 31.07.2025 (обновлено: 10:49 31.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобильная связь
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов.

По данным сервиса Downdetector, за последний час поступают сообщения о проблемах в работе оператора "Волна Мобайл", МТС и "Миранда Медиа" в Крыму.

По данным мониторингового сервиса "Сбой.РФ", больше всего жалоб абонентов МТС поступают из Крыма, Москвы, Красноярского края, Самарской, Иркутской, Калужской, Орловской областей, Приморского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Алтайского края.
Также жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон".
Большинство жалоб касаются сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.
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