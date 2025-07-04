https://crimea.ria.ru/20250704/v-rabote-seti-mts-proizoshel-sboy-1147706679.html
В работе сети МТС произошел сбой
В работе сети МТС произошел сбой - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В работе сети МТС произошел сбой
Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф". РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:39
2025-07-04T14:39
2025-07-04T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф".В соответствии с данными сайта, количество жалоб уже достигло 1857, при этом чаще всего жаловались жители Краснодарского края и Москвы, при этом заявок из Крыма пока не поступало. Еще большее число обращений пользователей связано с работой интернет-провайдера МГТС, к этому времени их уже более 5,4 тысячи. При этом цифры быстро растут.В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками, поручал 30 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомВ Крыму возможны перебои с интернетом - в чем причинаДва мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20250703/massovyy-sboy-proizoshel-vkontakte-1147680486.html
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В работе сети МТС произошел сбой
Абоненты МТС в разных регионах России жалуются на сбой в работе оператора - "Сбой.рф"