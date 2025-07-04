https://crimea.ria.ru/20250704/v-rabote-seti-mts-proizoshel-sboy-1147706679.html

В работе сети МТС произошел сбой

В работе сети МТС произошел сбой - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В работе сети МТС произошел сбой

Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф". РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T14:39

2025-07-04T14:39

2025-07-04T14:39

россия

связь

связь в крыму

мобильная связь

мтс

новости

общество

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/20/1117882061_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_3ab83813b16cb1b64b132ef1f6d3d428.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф".В соответствии с данными сайта, количество жалоб уже достигло 1857, при этом чаще всего жаловались жители Краснодарского края и Москвы, при этом заявок из Крыма пока не поступало. Еще большее число обращений пользователей связано с работой интернет-провайдера МГТС, к этому времени их уже более 5,4 тысячи. При этом цифры быстро растут.В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками, поручал 30 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомВ Крыму возможны перебои с интернетом - в чем причинаДва мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250703/massovyy-sboy-proizoshel-vkontakte-1147680486.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, связь, связь в крыму, мобильная связь, мтс, новости, общество, интернет