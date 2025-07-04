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В работе сети МТС произошел сбой - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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В работе сети МТС произошел сбой
В работе сети МТС произошел сбой - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В работе сети МТС произошел сбой
Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф". РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T14:39
2025-07-04T14:39
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф".В соответствии с данными сайта, количество жалоб уже достигло 1857, при этом чаще всего жаловались жители Краснодарского края и Москвы, при этом заявок из Крыма пока не поступало. Еще большее число обращений пользователей связано с работой интернет-провайдера МГТС, к этому времени их уже более 5,4 тысячи. При этом цифры быстро растут.В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками, поручал 30 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомВ Крыму возможны перебои с интернетом - в чем причинаДва мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
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россия, связь, связь в крыму, мобильная связь, мтс, новости, общество, интернет
В работе сети МТС произошел сбой

Абоненты МТС в разных регионах России жалуются на сбой в работе оператора - "Сбой.рф"

14:39 04.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Мобильные операторы в Симферополе
Мобильные операторы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Россияне в пятницу сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС. Данные о жалобах публикует сайт "Сбой.рф".
"На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 4 июля 2025, наблюдаются проблемы или сбой у МТС", – сообщает ресурс.
В соответствии с данными сайта, количество жалоб уже достигло 1857, при этом чаще всего жаловались жители Краснодарского края и Москвы, при этом заявок из Крыма пока не поступало.
Еще большее число обращений пользователей связано с работой интернет-провайдера МГТС, к этому времени их уже более 5,4 тысячи. При этом цифры быстро растут.
В России необходимо повысить качество услуг связи, а также проработать вопросы развития инфраструктуры сетей и меры борьбы с телефонными мошенниками, поручал 30 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли.
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