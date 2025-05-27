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Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
Крым на сегодняшний день обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села. Такую оценку РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T20:28
2025-05-27T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села. Такую оценку высказал эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой республики.В качестве примера эксперт привел трассу "Таврида". Если в первые годы после ее запуска мобильный интернет в ходе поездки по ней периодически пропадал, то сейчас это одна из лучших федеральных трасс России с точки зрения стабильности и качества доступа к высокоскоростному интернету, отметил специалист.На очень высоком уровне находится обеспеченность Крыма интернетом и по магистральным сетям, добавил Сырчин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе состоявшейся накануне стратегической сессии сообщил, что на сегодняшний день услугами домашнего интернета в стране пользуются 39 миллионов абонентов, у большинства скорость составляет 100Мбит/с и выше. По словам главы правительства, особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки спутников, чтобы спутниковый интернет уже через два года стал доступным по всей стране, в том числе на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильный и железных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом

Крым обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95% – эксперт

20:28 27.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села. Такую оценку высказал эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой республики.

"Высокоскоростным интернетом все регионы Крыма обеспечены процентов на 90-95. При этом остаются некоторые проблемные зоны, в частности, это труднодоступные села", – сказал Сырчин.

В качестве примера эксперт привел трассу "Таврида". Если в первые годы после ее запуска мобильный интернет в ходе поездки по ней периодически пропадал, то сейчас это одна из лучших федеральных трасс России с точки зрения стабильности и качества доступа к высокоскоростному интернету, отметил специалист.
На очень высоком уровне находится обеспеченность Крыма интернетом и по магистральным сетям, добавил Сырчин.

"Если в 2014 году это были один-два канала, которые были без резерва, без ничего, то сейчас даже не стопроцентное, а тристапроцентное резервирование – и через новые территории, и через мост, и по морю. Интернетом Крым полностью обеспечен и без связи не останется", – подчеркнул эксперт.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе состоявшейся накануне стратегической сессии сообщил, что на сегодняшний день услугами домашнего интернета в стране пользуются 39 миллионов абонентов, у большинства скорость составляет 100Мбит/с и выше. По словам главы правительства, особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки спутников, чтобы спутниковый интернет уже через два года стал доступным по всей стране, в том числе на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильный и железных дорог.
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