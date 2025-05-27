https://crimea.ria.ru/20250527/naskolko-krym-obespechen-vysokoskorostnym-internetom-1146748898.html

Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом

Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом

Крым на сегодняшний день обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села. Такую оценку РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T20:28

2025-05-27T20:28

2025-05-27T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день обеспечен высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села. Такую оценку высказал эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин на круглом столе по теме цифровой трансформации и информационной открытости, организованном Общественной палатой республики.В качестве примера эксперт привел трассу "Таврида". Если в первые годы после ее запуска мобильный интернет в ходе поездки по ней периодически пропадал, то сейчас это одна из лучших федеральных трасс России с точки зрения стабильности и качества доступа к высокоскоростному интернету, отметил специалист.На очень высоком уровне находится обеспеченность Крыма интернетом и по магистральным сетям, добавил Сырчин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе состоявшейся накануне стратегической сессии сообщил, что на сегодняшний день услугами домашнего интернета в стране пользуются 39 миллионов абонентов, у большинства скорость составляет 100Мбит/с и выше. По словам главы правительства, особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки спутников, чтобы спутниковый интернет уже через два года стал доступным по всей стране, в том числе на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильный и железных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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