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Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот" - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:17
2025-07-28T13:17
2025-07-28T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, аэрофлот, кремль, дмитрий песков, хакеры, хакерские атаки
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
Песков назвал тревожными сообщения о якобы атаках хакерских групп на "Аэрофлот"