https://crimea.ria.ru/20250728/trevozhnaya-informatsiya--peskov-o-soobschenii-pro-ataku-khakerov-na-aeroflot-1148291279.html

Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"

Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот" - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"

В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T13:17

2025-07-28T13:17

2025-07-28T13:17

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дмитрий песков

хакеры

хакерские атаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, аэрофлот, кремль, дмитрий песков, хакеры, хакерские атаки