Рейтинг@Mail.ru
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот" - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/trevozhnaya-informatsiya--peskov-o-soobschenii-pro-ataku-khakerov-na-aeroflot-1148291279.html
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот" - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:17
2025-07-28T13:17
россия
новости
аэрофлот
кремль
дмитрий песков
хакеры
хакерские атаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128687242_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_5ac883bd720259782e5ef6ec29a30d01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128687242_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_63d7ba5a2cc6fbdde37e4fa13aa0a3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, аэрофлот, кремль, дмитрий песков, хакеры, хакерские атаки
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"

Песков назвал тревожными сообщения о якобы атаках хакерских групп на "Аэрофлот"

13:17 28.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиАэрофлотКремльДмитрий ПесковХакерыХакерские атаки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
13:48Послы трех стран Африки приехали в Крым
13:42Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
13:24Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
13:17Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
13:03Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
12:55Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
12:38Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
12:15Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
12:02Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
11:47За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
11:35"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
11:19Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
11:08Крымский мост сейчас - проезда ждут более 1300 авто
10:59ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
10:41"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
10:11Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
10:07Три агента Киева планировали диверсии на Кубани 0:48
09:37Новое землетрясение произошло на Камчатке
09:27Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
Лента новостейМолния