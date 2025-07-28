Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/aeroflot-otmenil-bolee-40-par-reysov-iz-za-sistemnogo-sboya-1148288084.html
"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя - РИА Новости Крым, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
"Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем, сообщает Telegram-канал компании. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T10:41
2025-07-28T10:41
аэрофлот
авиация
новости
россия
логистика
аэропорт шереметьево
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148287968_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_afcb487bd2c28637741359f7bf238223.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем, сообщает Telegram-канал компании.Утром в понедельник пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем."Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", - говорится в сообщении.В частности, отменены рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Махачкалу, Минводы, Минск, Омск, Оренбург, Мурманск, Сочи Санкт-Петербург, Тюмень, Самару, Челябинск и другие города."Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт "Шереметьево", - заявили в "Аэрофлоте".Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148287968_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b2ad9b8eb880874f2424c4a1cb33bb0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэрофлот, авиация, новости, россия, логистика, аэропорт шереметьево
"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя

"Аэрофлот" отменил 42 пары рейсов из Москвы из-за сбоя в работе информационных систем

10:41 28.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-21 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A320-21 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем, сообщает Telegram-канал компании.
Утром в понедельник пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем.
"Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", - говорится в сообщении.
В частности, отменены рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Махачкалу, Минводы, Минск, Омск, Оренбург, Мурманск, Сочи Санкт-Петербург, Тюмень, Самару, Челябинск и другие города.
"Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт "Шереметьево", - заявили в "Аэрофлоте".
Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АэрофлотАвиацияНовостиРоссияЛогистикаАэропорт Шереметьево
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
11:19Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
11:08Крымский мост сейчас - проезда ждут более 1300 авто
10:59ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
10:41"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
10:11Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
10:07Три агента Киева планировали диверсии на Кубани 0:48
09:37Новое землетрясение произошло на Камчатке
09:27Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
09:16Как работает новый поисковый отряд в Крыму
08:49Цены в Крыму – как на стоимость товаров влияет турпоток
08:33Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
08:25В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки
08:18Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей
08:09"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя
07:53ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
07:38В Феодосии потушили лесной пожар
07:18Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
07:01День крещения Руси - история праздника
06:46Ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Лента новостейМолния