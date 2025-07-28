https://crimea.ria.ru/20250728/aeroflot-otmenil-bolee-40-par-reysov-iz-za-sistemnogo-sboya-1148288084.html

"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя

"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя - РИА Новости Крым, 28.07.2025

"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя

"Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем, сообщает Telegram-канал компании. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T10:41

2025-07-28T10:41

2025-07-28T10:41

аэрофлот

авиация

новости

россия

логистика

аэропорт шереметьево

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем, сообщает Telegram-канал компании.Утром в понедельник пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем."Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", - говорится в сообщении.В частности, отменены рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Махачкалу, Минводы, Минск, Омск, Оренбург, Мурманск, Сочи Санкт-Петербург, Тюмень, Самару, Челябинск и другие города."Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт "Шереметьево", - заявили в "Аэрофлоте".Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, авиация, новости, россия, логистика, аэропорт шереметьево