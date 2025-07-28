https://crimea.ria.ru/20250728/aeroflot-predupredil-o-vozmozhnoy-otmene-nekotorykh-reysov-iz-za-sboya--1148285709.html

"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя

"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя - РИА Новости Крым, 28.07.2025

"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя

Компания "Аэрофлот" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T08:09

2025-07-28T08:09

2025-07-28T08:09

аэрофлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компания "Аэрофлот" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или отменены. Об этом говорится в сообщении компании.Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту."В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов", - добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, авиация, новости, россия