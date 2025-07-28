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"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя
"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя - РИА Новости Крым, 28.07.2025
"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя
Компания "Аэрофлот" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T08:09
2025-07-28T08:09
2025-07-28T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компания "Аэрофлот" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или отменены. Об этом говорится в сообщении компании.Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту."В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов", - добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэрофлот, авиация, новости, россия
"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя
"Аэрофлот" вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компания "Аэрофлот" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или отменены. Об этом говорится в сообщении компании.
"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.
"В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов", - добавили в пресс-службе.
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